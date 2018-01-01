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الأربعاء 18/يوليه/2018 - 10:05 ص

هبوط أسعار النفط قبيل بيانات المخزونات

هبوط أسعار النفط
وكالات
dostor.org/2253580

انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء، قبيل إعلان بيانات المخزونات الأمريكية، ووسط مخاوف زيادة المعروض.

وتراجع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم سبتمبر بنحو 0.7% إلى 71.66 دولار للبرميل.

كما انخفض سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" عند 67.61 دولار للبرميل بنسبة هبوط 9.7%.

وتعلن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق من اليوم بيانات المخزونات عن الأسبوع الماضي.

وكان معهد البترول الأمريكي أعلن أمس زيادة المخزونات بمقدار 629 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 14 يوليو.

على الجانب الآخر أعلنت شركة النفط الليبية في الأسبوع الجاري فرض حالة القوة القاهرة في ميناء الزاوية، فضلًا عن تراجع الإنتاج في حقل "شرارة" بعد تعرض أربعة موظفين لشركة "أكاكوس" التي تدير هذا الحقل لهجوم في عطلة نهاية الأسبوع.

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