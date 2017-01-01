الإحصاء: 2.9% انخفاضا في عقود الزواج وارتفاع معدلات الطلاق 3.2%

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفاضا في عدد عقود الزواج إلى 912606 عقداُ عام 2017 مقـابل 938526 عقدًا عام 2016، بنسبة تراجع قدرها 2.8٪، بينما ارتفعت عدد إشهادات الطلاق إلى 198269 إشهاداُ عام 2017 مقابل 192079 إشهادا عام 2016، بنسبة زيادة قدرها 3.2٪.



ووفقًا للنشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق لعام 2017، فإن عدد عقود الزواج في الحضر بلغ 356634 عقدًا عام 2017 تمثل 39.1 ٪ من جملة العقود مقابل 370411 عقدا عام 2016، بنسبة انخفاض قدرها 3.7 ٪، فيما بلغ عدد عقود الزواج في الريف 555972 عقدًا عام 2017 تمثل 60.9 ٪ من جملة العقود مقابل 568115 عقدًا عام 2016، بنسبة انخفاض قدرها 2.1 ٪ 0



وطبقًا لفئات السن، سجلت أعلى نسبة زواج بين الذكور فى الفئة العمرية من 25 إلى أقل من 30 سنة حيث بلغ عدد العقود بها 380721 عقدًا تمثل 41.7 ٪، بينما كانت أقل نسبة زواج فى الفئة العمرية 65 سنة فأكثر حيث بلغ عدد العقود بها 8999 عقـــدًا تمثل 1 ٪ من جملة العقود.



وسجلت أعلى نسبة زواج بين الإناث فى الفئة العمرية من 20 إلى أقل من 25 سنة حيث بلغ عدد العقود بها 343095 عقدا تمثل 37،6 ٪، بينما كانت أقل نسبة زواج فى الفئة العمرية من 65 سنة فأكثر حيث بلغ عدد العقود بها 1354 عقدًا تمثل 0،1 ٪ من جملة العقود.



وطبقًا للحالة التعليمية، سجلت أعلى نسبة زواج فى الحاصلين على شهادة متوسطة حيث بلغ عدد العقود بها 341037عقدًا بنسبة 37،4 ٪، بينما كانت أقل نسبة زواج في الحاصلين على درجة جامعية عليا حيث بلغ عدد العقود بها 681 عقدًا بنسبة 0،1٪ من جملة العقود.



أما بالنسبة للزوجات، سجلت أعلى نسبة زواج فى الحاصلات على شهادة متوسطة حيث بلغ عدد العقود بها 273289 عقدًا بنسبة 29.9 ٪، بينما كانت أقل نسبة زواج في الحاصلات على درجة جامعية عليا حيث بلغ عدد العقود بها 444 عقدًا بنسبة 0،05 ٪ من جملة العقود.