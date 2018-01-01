القنصلية العامة بجدة تنهي إجراءات قضية "الحاجة سعدية"

تمكنت القنصلية العامة في جدة، من إنهاء كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بقضية الحاجة سعدية عبد السلام، والسيد تامر محمد عثمان، ومن المنتظر عودتهما إلى أرض الوطن، مساء اليوم الأربعاء، وتوجهت القنصلية العامة فى جدة بالشكر إلى كافة الجهات الرسمية في مصر والسعودية، خاصة أجهزة النيابة العامة في البلدين، التي تعاونت لإظهار الحق وإنهاء القضية.



وأكدت وزارة الخارجية المصرية والقنصلية العامة في جدة، في بيان، على أنها لا تألو جهدًا في مساعدة ونصرة كل أبناء الجالية المصرية الكرام، فإننا نجدد المناشدة بضرورة الالتزام بكافة القوانين والأنظمة المعمول بها في السعودية، وتهيب بالمواطنين بعدم حمل أو نقل أى أغراض لا تخصهم حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.



وكانت القنصلية العامة في جدة قد تابعت قضية المواطنة المصرية فور إبلاغها بالواقعة ومنذ إلقاء القبض عليها يوم 20 مارس الماضي، حيث تم زيارتها بانتظام من قبل القنصلية في مقر احتجازها وتمكينها من الاتصال بذويها، إلى أن تم الإفراج عنها يوم ٣٠ أبريل الماضي، فضلًا عن التأكد من استقرار حالتها الصحية، كما قدمت القنصلية العامة فى جدة كافة التسهيلات اللازمة لها لأداء مناسك العمرة في مكة المكرمة وزيارة المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

