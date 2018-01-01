"الإسلامية لتمويل التجارة" توافق على صرف 380 مليون دولار لمصر

وافقت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة على صرف 380 مليون دولار لصالح الهيئة العامة للبترول تمثل الشريحة الأولى من اتفاقية التمويل الموقعة مع الحكومة المصرية في يناير الماضي بقيمة 3 مليارات دولار.



تستهدف الاتفاقية تمويل واردات بعض السلع الأساسية مثل المنتجات البترولية والقمح والمواد الغذائية والتموينية وسلع أخرى.



وقال هاني سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة، إنه يجري الترتيب مع الجانب المصري لتوقيع اتفاقيتين جديدتين خلال سبتمبر المقبل لدعم عمليات تخص هيئتي تنمية الصادرات والسلع التموينية، إحداها بقيمة 300 مليون دولار.



ووقعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، في يناير الماضي مع الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية هانى سالم سنبل، اتفاقية بقيمة 3 مليارات دولار.