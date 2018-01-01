ارتفاع أرباح "نتفليكس" لـ3.9 مليار دولار خلال 3 أشهر

أعلنت خدمة الفيديو"نتفليكس" عائداتها خلال الربع الثانى من 2018، إذ كشفت الشركة عن حصولها على 5.2 مليون مستخدم جديد ليصبح مجموع مستخدمى نتفليكس نحو 130 مليون مستخدم، وهو معدل النمو نفسه الذى حققته الشركة خلال الربع الثانى من العام الماضى، إلا أنه أقل من النسبة المتوقعة التى كانت تبلغ 6.2 مليون مستخدم.



ووفقا للتقارير، فقد حققت الشركة أرباحا بلغت 384.3 مليون دولار فى الربع الثانى من مبيعات بلغت 3.9 مليار دولار، أو 85 سنتًا للسهم، بارتفاع من 15 سنتًا للسهم عن العام السابق، إذ حققت الشركة صافى دخل قدره 66 مليون دولار من أصل إيرادات 2.8 مليار دولار حققتها الشركة فى الفترة نفسها خلال العام الماضى 2017.



ووفقًا لوكالة أسوشيتد برس، حظت الشركة بـ 5.1 مليون مشترك فى جميع أنحاء العالم خلال هذا الربع، إلا أن هذا الرقم يعتبر أقل بمليون مستخدم من العدد الذى اعتقدت الشركة أنها قادرة على تحقيقه.