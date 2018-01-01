بعد قليل.. انطلاق المؤتمر السنوي الثامن لمعهد السكر

ينطلق بعد قليل المؤتمر السنوي الثامن للمعهد القومي لأمراض السكر والغدد الصماء التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية يومي 18-19 يوليو 2018، وذلك تحت رعاية الدكتور هاني نصر رئيس الهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات التعليمية.



وقال الدكتور هشام الحفناوى مدير المعهد القومى للسكر والغدد الصماء ورئيس المؤتمر، إن المؤتمر يشارك في جلساته العلمية نخبة من الأساتذة والمتخصصين من الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية والجامعات المصرية المختلفة، لافتًا إلى أنه جلسات المؤتمر ستتناول علي مدار 15 جلسة علمية بواقع 50 محاضرة العديد من الموضوعات العلمية ومنها الأبحاث العلمية التي تمت خلال الفترة السابقة في المعهد حيث أن معهد السكر يهتم دائما بعمل الأبحاث التي تخص مرضي السكر من حيث الاكتشاف المبكر لمرض السكر ومضاعفاته.



وأضاف أن المؤتمر سيناقش الجديد في تشخيص وعلاج مرض السكر من خلال أحدث الأبحاث العلمية المنشورة في هذا المجال والتي نشرت موخرا في مؤتمر الجمعية الأمريكية للسكر، وستعقد جلسة خاصة عن الأنسولين المصري والدراسات التي تثبت مدي فعاليته وسلامته لمرضي السكر، كما سيتم مناقشة علاقة مرض السكر بأمراض الغدة الدرقية حيث أن أي خلل في الغدة الدرقية قد يؤثر علي ضبط مستوي السكر بالدم وبعض مرضي السكر قد يحتاجون الي عمل متابعه دورية لتحاليل الغدة الدرقية.



وأوضح أنه سيتم الإطلاع على أحدث أدوية السكر في السوق المصري ومنها الأدوية التي تعمل عن طريق الكلي والأقلام التي تؤخذ مرة واحدة أسبوعيا، كما سيبحث المؤتمر تأثير أدوية السكر علي أمراض القلب المختلفة وكيفية اختيارها علي حسب حالة القلب لدي مريض السكر.



وأوضح أن هناك جلسة ستناقش مضاعفات مرض السكر وكيفية الوقاية منها والسيطرة عليها وتشمل مضاعفات السكر علي القلب والعينين والكلي والأعصاب وأهم التحاليل اللازمة لمرضي السكر وأيضًا هناك جلسة لاستعراض مشكلة التهاب الأعصاب لمرضي السكر واحدث طرق العلاج، كما سيتم مناقشة مشاكل الشبكية وكيفية الوقاية منها وعلاجها ومشاكل الكلي الخاصة بمريض السكر.



وسيستعرض المؤتمر التغذية العلاجية الخاصة بمرضي السكر والسمنة وعلاقة مرض السكر بأمراض الكبد والكلى والجهاز العصبي، وهناك جلسة خاصة عن أمراض القدم السكري وكيفية الوقاية منها واستعمال جزئيات الأكسجين في علاج جروح القدم السكري كما سيناقش غيبوبة السكر وكيفية تجنبها، ولأول مرة محاضرات للأطباء عن أمراض الغدد الصماء وتشمل الغدة النخامية والغدة الجاردرقية والغدة الكظرية.