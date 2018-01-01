القاهرة : الأربعاء 18 يوليه 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
09:49 م

#حق_ديالا.. مدام عادل السيوي تتحدث: هددني بتشويه سمعتي
05:52 م

ملامح عثمان عبدالباسط.. ملك الكوميديا
04:26 م

المتهمة بإلقاء رضيعها في الشارع: "خفت أهلي يموتوني"
05:44 م

«عبد العال» لأحد النواب: انت مش قاعد على الترعة
02:09 م

"عبدالعال" يعلن الانتهاء من مناقشة قوانين الصحافة والإعلام
11:40 ص

رئيس البرلمان يحيل 8 مشروعات قوانين للجان المختصة
03:40 م

مشاهدة مباراة بلجيكا وإنجلترا بث مباشر على Bein Sport دون تقطيع
03:39 م

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إنجلترا وبلجيكا
06:30 م

مصطفى مدبولى: الحجز إلكترونيًا فى الـ2048 وحدة سكنية ‏بالعاصمة الإدارية
05:54 م

بوتين يستقبل ماكرون الأحد في الكرملين
12:09 ص

عاجل.. القوات المسلحة تدفع بطائرات الإطفاء للسيطرة على الحريق
11:44 م

وزير الطيران يكشف تفاصيل الانفجار بالقرب من مطار القاهرة
مصر
الأربعاء 18/يوليه/2018 - 09:53 ص

بعد قليل.. انطلاق المؤتمر السنوي الثامن لمعهد السكر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
فاتن خديوى
dostor.org/2253563

ينطلق بعد قليل المؤتمر السنوي الثامن للمعهد القومي لأمراض السكر والغدد الصماء التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية يومي 18-19 يوليو 2018، وذلك تحت رعاية الدكتور هاني نصر رئيس الهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات التعليمية.

وقال الدكتور هشام الحفناوى مدير المعهد القومى للسكر والغدد الصماء ورئيس المؤتمر، إن المؤتمر يشارك في جلساته العلمية نخبة من الأساتذة والمتخصصين من الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية والجامعات المصرية المختلفة، لافتًا إلى أنه جلسات المؤتمر ستتناول علي مدار 15 جلسة علمية بواقع 50 محاضرة العديد من الموضوعات العلمية ومنها الأبحاث العلمية التي تمت خلال الفترة السابقة في المعهد حيث أن معهد السكر يهتم دائما بعمل الأبحاث التي تخص مرضي السكر من حيث الاكتشاف المبكر لمرض السكر ومضاعفاته.

وأضاف أن المؤتمر سيناقش الجديد في تشخيص وعلاج مرض السكر من خلال أحدث الأبحاث العلمية المنشورة في هذا المجال والتي نشرت موخرا في مؤتمر الجمعية الأمريكية للسكر، وستعقد جلسة خاصة عن الأنسولين المصري والدراسات التي تثبت مدي فعاليته وسلامته لمرضي السكر، كما سيتم مناقشة علاقة مرض السكر بأمراض الغدة الدرقية حيث أن أي خلل في الغدة الدرقية قد يؤثر علي ضبط مستوي السكر بالدم وبعض مرضي السكر قد يحتاجون الي عمل متابعه دورية لتحاليل الغدة الدرقية.

وأوضح أنه سيتم الإطلاع على أحدث أدوية السكر في السوق المصري ومنها الأدوية التي تعمل عن طريق الكلي والأقلام التي تؤخذ مرة واحدة أسبوعيا، كما سيبحث المؤتمر تأثير أدوية السكر علي أمراض القلب المختلفة وكيفية اختيارها علي حسب حالة القلب لدي مريض السكر.

وأوضح أن هناك جلسة ستناقش مضاعفات مرض السكر وكيفية الوقاية منها والسيطرة عليها وتشمل مضاعفات السكر علي القلب والعينين والكلي والأعصاب وأهم التحاليل اللازمة لمرضي السكر وأيضًا هناك جلسة لاستعراض مشكلة التهاب الأعصاب لمرضي السكر واحدث طرق العلاج، كما سيتم مناقشة مشاكل الشبكية وكيفية الوقاية منها وعلاجها ومشاكل الكلي الخاصة بمريض السكر.

وسيستعرض المؤتمر التغذية العلاجية الخاصة بمرضي السكر والسمنة وعلاقة مرض السكر بأمراض الكبد والكلى والجهاز العصبي، وهناك جلسة خاصة عن أمراض القدم السكري وكيفية الوقاية منها واستعمال جزئيات الأكسجين في علاج جروح القدم السكري كما سيناقش غيبوبة السكر وكيفية تجنبها، ولأول مرة محاضرات للأطباء عن أمراض الغدد الصماء وتشمل الغدة النخامية والغدة الجاردرقية والغدة الكظرية.

اقرأ أيضًا
منذ 5 أيام

مصطفى مدبولى: الحجز إلكترونيًا فى الـ2048 وحدة سكنية ‏بالعاصمة الإدارية

منذ 5 أيام

عاجل.. القوات المسلحة تدفع بطائرات الإطفاء للسيطرة على الحريق

منذ أقل من شهر

السيسى يكرّم أبطال دورة ألعاب البحر المتوسط 2018.. غدا

منذ أقل من شهر

نص البيان الـ 25 للقوات المسلحة بشأن العملية "سيناء 2018"

منذ أقل من شهر

بعد قليل.. البيان الـ25 للقوات المسلحة بشأن العملية "سيناء 2018"

منذ أقل من شهر

سعيد شعيب يكتب: هل حقًا نكره إسرائيل لأنها دولة احتلال؟

الآن

سعر الدولار فى شركات الصرافة اليوم الأربعاء 18/ 7/ 2018

الليلة.. على الحجار يفتتح مهرجان الأوبرا الصيفى بالإسكندرية

إجراءات وشروط الحصول على "قرض الزواج"

إسرائيل تُهدد بحرب واسعة على غزة إذا لم يتوقف إطلاق "البالونات"

الأكثر قراءة

بالفيديو.. سما المصرى تكشف حقيقة اغتصابها

شلل مروري أعلى كوبري فيصل بسبب زيادة الأحمال

حملة شعبية تطالب بتعديل مدة الرئاسة في الدستور

تعرف على المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني

ألبومات الصور

الأهلى وتاونشيب الشوط الأول

لحظة احتفال أزارو بهدف الأهلي أمام تاونشيب

جامعة المنصورة تنظم ملتقى شباب الباحثين الثامن بكلية العلوم (صور)

رئيس جامعة دمنهور يفتتح ورشة الاحتياجات التدريبية للكنائس

نجم الساعة

التاريخ السري لمصر.. "الدستور" تتجول داخل "المطابع الأميرية".. من هنا تخرج وثائق الحكومة

الأكثر قراءة

بالفيديو.. سما المصرى تكشف حقيقة اغتصابها

شلل مروري أعلى كوبري فيصل بسبب زيادة الأحمال

حملة شعبية تطالب بتعديل مدة الرئاسة في الدستور

تعرف على المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني

كشكول

افتتاح أول مركز للطلبة الموهوبين بشمال سيناء

ينشر "كشكول" شروط التقدم للالتحاق بالكليات العسكرية

أهالي طلاب دار السلام: يطالبون برفع الظلم عن أبنائهم والسماح لهم بدخول امتحانات الدور الثاني

"الخشت"يوافق علي منحة كاملة لأول الثانوية العامة مكرر للدراسة بكلية الطب

بدء أعمال الدورة التدريبية للموجات فوق الصوتية بطب بيطري بنها

الأمصار

تصدير مواشي مريضة إلى المغرب

إيران تعتزم تربية التماسيح

بالتفاصيل.. بنود المصالحة وموافقة حماس على الرؤية المصرية

حين يتغنى الأبناء بتاريخ "أم الحب والجمال"

جينيفر بويلان تكتب: ما الوقت المناسب لقراءة الكتب؟

مرايا الابداع

اعترافات خاصة جدًا

مسخ

منوعات

اكتشاف 12 قمرًا جديدًا يدورون حول المشتري

سريلانكا تعتقل أب يرضع طفله "بيرة"

حيل بسيطة لإيقاف التعرق فى الطقس الحار

مقالات الرأي
صفاء النجار

​ مدارس الجمعة.. البحث عن الدور الغائب لمساجد مصر

المزيد
الصحة

بدء الدراسة بكليتي الآثار والطفولة المبكرة ومعهد للتمريض بجامعة الزقازيق

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎