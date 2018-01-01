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الأربعاء 18/يوليه/2018 - 09:52 ص

"صبحي" يتوجه إلى الجزائر لحضور افتتاح دورة الألعاب الأفريقية

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب
أ ش أ
dostor.org/2253559

توجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة صباح اليوم الأربعاء، إلى الجزائر لحضور افتتاح دورة الألعاب الأفريقية للشباب والتي تقام بالجزائر على مدار 10 أيام.

تشارك مصر في الدورة ببعثة مكونة من 372 فردا منهم 269 لاعبا ولاعبة يتنافسون في ألعاب "ألعاب قوي، السباحة، التايكوندو، رفع الأثقال، الريشة الطائرة، كرة السلة، كرة الطائرة، الملاكمة، الجودو، التجديف، السلاح،التنس، تنس الطاولة، الدراجات، الثلاثي، الكاراتيه، القوس والسهم، كرة اليد، الكانوي والكياك، الكونغو فو، الشراع والانزلاق على الماء، الفروسية، الرماية، المصارعة، الجمباز، كرة السرعة، الكرة الحديدية".

ويشارك في دورة الألعاب الأفريقية للشباب نحو 3 آلاف رياضى في الفئة العمرية من 15 حتى 18 عاما من 54 دولة أفريقية.

وكان الوزير قد التقى بالبعثة المصرية المشاركة بالدورة الأسبوع الماضي بمقر اللجنة الأولمبية المصرية، للوقوف على آخر استعداداتهم للمنافسات، وتحفيزهم على تقديم أفضل أداء وحصد الميداليات في مختلف الألعاب.

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