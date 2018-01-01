المستشار عصام المنشاوي مديرًا لمكتب رئيس النيابة الإدارية

وافق المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار أماني الرافعي، بالإجماع، على ترقية المستشار عصام الدين محمد فهيم المنشاوي، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية مديرًا لمكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية.



شغل المستشار عصام المنشاوي كافة الوظائف القضائية بالنيابات الإدارية والمكاتب الفنية وفروع الدعوى التأديبية بالقاهرة والمحافظات، وآخرهم مدير مكتب فني الجيزة ثم منصب وكيل مكتب فني رئيس الهيئة حتى صدر قرار المجلس الأعلى الأخير بترقيته مديرًا للمكتب الفني لرئيس الهيئة.