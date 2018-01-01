رفع كفاءة شبكة الإنترنت باستراحة جامعة سوهاج فى القاهرة

صرح الدكتورأحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، بأنه في اطار سعي الجامعة لرفع كفاءة كل منشآتها، فقد تم زيادة سرعة النت باستراحتها بالقاهرة إلى 8 ميجا بتكلفة 21 ألفًا و450 جنيهًا سنويًا.



وقال الدكتور محمود أبو العز، مدير مركز الخدمات الإلكترونية بالجامعة، إن مهندسي المجلس الأعلى للجامعات شغلوا شبكة النت باستراحة الجامعة بالقاهرة، حيث تم تزويد الشبكة بـ3 سويتشات بمبلغ 25 ألف جنيه، وبعض النقاط اللاسيلكية، حيث تم تغطية الدورين الأول والثاني وجار استكمال الشبكة اللاسلكية لتغطية باقي الأماكن.



جدير بالذكر أنه تم ربط شبكتي الاستراحة والمجلس الأعلى للجامعات ببعضهما، تمهيدًا لتشغيل نظام متكامل يتيح عمل حصر دائم للنزلاء، إضافة إلى رفع موقع الاستراحة على موقع الجامعة.