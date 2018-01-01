تباين أداء المؤشرات الكويتية فى مستهل التعاملات

تباين أداء المؤشرات الكويتية في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، إذ ارتفع مؤشر السوق الأول 0.08%، وتراجع المؤشرات العام والرئيسي 0.03% و0.3% على الترتيب.



وتصدر قطاع البنوك الارتفاعات في تلك الأثناء بنمو نسبته 0.11%، فيما جاء قطاع المواد الأساسية على رأس التراجعات بانخفاض معدله 1%.



وجاء سهم "مراكز" في صدارة ارتفاعات الأسهم المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 9.5%، فيما تصدر سهم "عقارات الكويت" القائمة الحمراء بنحو 5.3%.



وبلغ حجم تداولات البورصة حتى الآن 9.2 مليون سهم تقريبًا، جاءت بتنفيذ 350 صفقة، حققت سيولة بقيمة 1.7 مليون دينار.