"otmt" تستكمل خطوات تغيير الاسم لـ"أوراسكوم للاستثمار القابضة"

قالت إدارة الإفصاح بالبورصة إن شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة "otmt" تتخذ خطوات لتغيير اسمها إلى شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة.



وأوضحت الشركة منذ قليل، أنه بعد الحصول على موافقة المساهمين خلال الجمعية العامة في 5 يونيو الماضي، فقد حصلنا على موافقات السلطات التنظيمية لتغير الاسم إلى أوراسكوم للاستثمار القابضة.



وأضافت أن تغيير الأسهم يأتي كجزء من استراتيجية الشركة لتنويع محفظتها من شركة متخصصة في مجالي الاتصالات والتكنولوجيا إلى شركة قابضة للاستثمار بهدف تعزيز ربحيتها وتطوير حجم أعمالها في مجالات ذات النمو والعائد الأعلى.



وحققت أوراسكوم للاتصالات أرباحا بلغت 464.9 مليون جنيه خلال العام المنتهي في ديسمبر 2017، مقابل أرباح بلغت 897.5 مليون جنيه في العام المقارن.



وعلى مستوى الأعمال المستقلة، حققت أرباحا بلغت 606.14 مليون جنيه خلال العام المنتهي في ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 1.08 مليار جنيه في 2016.