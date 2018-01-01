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الأربعاء 18/يوليه/2018 - 09:47 ص

بالصور.. 64% إشغالات سياحية بمدينة شرم الشيخ

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
زياد القلشى
dostor.org/2253551

ارتفعت نسبة الإشغالات بفنادق ومخيمات مدنية شرم الشيخ، اليوم الأربعاء، حيث وصلت نسبة الإشغال
فى الفنادق إلى نحو 64%.

وصرح مصدر مسئول بشرطة السياحة بجنوب سيناء بأنه من المتوقع أن يزداد الإقبال على الفنادق والقرى السياحة مع قرب حلول عيد الأضحى.

كما أوضح أن غالبية السياحة الموجودة بشرم الشيخ من المصريين والعرب، بالإضافة إلى بعض الجنسيات الأوروبية يتقدمهم السائح الأوكراني، ثم الإيطالي، والأوزبكستاني، والإنجليزي وبعض السائحين العرب من السعودية، وتونس، ولبنان والجزائر، وسوريا وبعض السائحين من دول آسيا.

بالصور.. 64% إشغالات سياحية بمدينة شرم الشيخ
بالصور.. 64% إشغالات سياحية بمدينة شرم الشيخ
بالصور.. 64% إشغالات سياحية بمدينة شرم الشيخ
بالصور.. 64% إشغالات سياحية بمدينة شرم الشيخ
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