دخول حافلات لإجلاء سكان من كفريا والفوعة

قال التلفزيون الرسمي السوري إن حافلات وسيارات إسعاف دخلت بلدتي الفوعة وكفريا المحاصرتين من قبل مقاتلي المعارضة في شمال غرب سوريا اليوم الأربعاء في إطار اتفاق لإجلاء سكان.



وأفاد التلفزيون بدخول "88 حافلة وعدد من عربات الإسعاف إلى بلدتي كفريا والفوعة تنفيذا للاتفاق القاضي بإجلاء عدد من أهالي البلدتين المحاصرتين من قبل التنظيمات الإرهابية" وقالت مصادر أمس الثلاثاء إن مفاوضين من المعارضة وآخرين مدعومين من إيران توصلوا إلى اتفاق لإجلاء آلاف الأشخاص من البلدتين الشيعيتين مقابل الإفراج عن مئات المعتقلين في سجون الدولة.