القاهرة : الأربعاء 18 يوليه 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
09:49 م

#حق_ديالا.. مدام عادل السيوي تتحدث: هددني بتشويه سمعتي
05:52 م

ملامح عثمان عبدالباسط.. ملك الكوميديا
04:26 م

المتهمة بإلقاء رضيعها في الشارع: "خفت أهلي يموتوني"
05:44 م

«عبد العال» لأحد النواب: انت مش قاعد على الترعة
02:09 م

"عبدالعال" يعلن الانتهاء من مناقشة قوانين الصحافة والإعلام
11:40 ص

رئيس البرلمان يحيل 8 مشروعات قوانين للجان المختصة
03:40 م

مشاهدة مباراة بلجيكا وإنجلترا بث مباشر على Bein Sport دون تقطيع
03:39 م

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إنجلترا وبلجيكا
06:30 م

مصطفى مدبولى: الحجز إلكترونيًا فى الـ2048 وحدة سكنية ‏بالعاصمة الإدارية
05:54 م

بوتين يستقبل ماكرون الأحد في الكرملين
12:09 ص

عاجل.. القوات المسلحة تدفع بطائرات الإطفاء للسيطرة على الحريق
11:44 م

وزير الطيران يكشف تفاصيل الانفجار بالقرب من مطار القاهرة
عالم
الأربعاء 18/يوليه/2018 - 09:46 ص

دخول حافلات لإجلاء سكان من كفريا والفوعة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2253550

قال التلفزيون الرسمي السوري إن حافلات وسيارات إسعاف دخلت بلدتي الفوعة وكفريا المحاصرتين من قبل مقاتلي المعارضة في شمال غرب سوريا اليوم الأربعاء في إطار اتفاق لإجلاء سكان.

وأفاد التلفزيون بدخول "88 حافلة وعدد من عربات الإسعاف إلى بلدتي كفريا والفوعة تنفيذا للاتفاق القاضي بإجلاء عدد من أهالي البلدتين المحاصرتين من قبل التنظيمات الإرهابية" وقالت مصادر أمس الثلاثاء إن مفاوضين من المعارضة وآخرين مدعومين من إيران توصلوا إلى اتفاق لإجلاء آلاف الأشخاص من البلدتين الشيعيتين مقابل الإفراج عن مئات المعتقلين في سجون الدولة.

اقرأ أيضًا
منذ 5 أيام

بوتين يستقبل ماكرون الأحد في الكرملين

منذ أقل من شهر

الأسطورة.. قصة أعظم ممثلة على قيد الحياة

منذ أقل من شهر

زارْ الحبشة.. كاهن إثيوبى يطرد الجن من أجساد المسيحيين مقابل 100 دولار

منذ أقل من شهر

اتهام رئيس وزراء ماليزيا السابق بـ"خيانة الثقة"

منذ أقل من شهر

غلمان الخليفة.. 100 ألف مثلى يحتفلون بميولهم الجنسية فى شوارع اسطنبول

منذ أقل من شهر

"ترامب" يحسم مصير اتفاقية "نافتا" نوفمبر المقبل

الآن

سعر الدولار فى شركات الصرافة اليوم الأربعاء 18/ 7/ 2018

الليلة.. على الحجار يفتتح مهرجان الأوبرا الصيفى بالإسكندرية

إجراءات وشروط الحصول على "قرض الزواج"

إسرائيل تُهدد بحرب واسعة على غزة إذا لم يتوقف إطلاق "البالونات"

الأكثر قراءة

بالفيديو.. سما المصرى تكشف حقيقة اغتصابها

حملة شعبية تطالب بتعديل مدة الرئاسة في الدستور

شلل مروري أعلى كوبري فيصل بسبب زيادة الأحمال

تعرف على المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني

ألبومات الصور

الأهلى وتاونشيب الشوط الأول

لحظة احتفال أزارو بهدف الأهلي أمام تاونشيب

جامعة المنصورة تنظم ملتقى شباب الباحثين الثامن بكلية العلوم (صور)

رئيس جامعة دمنهور يفتتح ورشة الاحتياجات التدريبية للكنائس

نجم الساعة

التاريخ السري لمصر.. "الدستور" تتجول داخل "المطابع الأميرية".. من هنا تخرج وثائق الحكومة

الأكثر قراءة

بالفيديو.. سما المصرى تكشف حقيقة اغتصابها

حملة شعبية تطالب بتعديل مدة الرئاسة في الدستور

شلل مروري أعلى كوبري فيصل بسبب زيادة الأحمال

تعرف على المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني

كشكول

التعليم العالي: منح مقدمة من جامعة شاردا الهندية والوكالة المغربية للتعاون الدولي

افتتاح أول مركز للطلبة الموهوبين بشمال سيناء

ينشر "كشكول" شروط التقدم للالتحاق بالكليات العسكرية

أهالي طلاب دار السلام: يطالبون برفع الظلم عن أبنائهم والسماح لهم بدخول امتحانات الدور الثاني

"الخشت"يوافق علي منحة كاملة لأول الثانوية العامة مكرر للدراسة بكلية الطب

الأمصار

تصدير مواشي مريضة إلى المغرب

إيران تعتزم تربية التماسيح

بالتفاصيل.. بنود المصالحة وموافقة حماس على الرؤية المصرية

حين يتغنى الأبناء بتاريخ "أم الحب والجمال"

جينيفر بويلان تكتب: ما الوقت المناسب لقراءة الكتب؟

مرايا الابداع

اعترافات خاصة جدًا

مسخ

منوعات

اكتشاف 12 قمرًا جديدًا يدورون حول المشتري

سريلانكا تعتقل أب يرضع طفله "بيرة"

حيل بسيطة لإيقاف التعرق فى الطقس الحار

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

بدء الدراسة بكليتي الآثار والطفولة المبكرة ومعهد للتمريض بجامعة الزقازيق

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎