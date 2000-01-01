القاهرة : الأربعاء 18 يوليه 2018
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الأربعاء 18/يوليه/2018 - 08:27 ص

برايتون يضم لاعب الوسط المالي بيسوما

بيسوما
بيسوما
وكالات
dostor.org/2253494

قال برايتون اند هوف البيون المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم إنه تعاقد مع لاعب الوسط المالي ايف بيسوما قادما من ليل الفرنسي لمدة خمسة مواسم.

وشارك اللاعب البالغ عمره 21 عاما في 55 مباراة مع ليل منذ ظهوره الأولى في دوري الدرجة الأولى في 2016، وقال كريس هيوتون مدرب برايتون لموقع النادي الرسمي في الانترنت "إنه لاعب لديه كفاءة فنية وخبرة جيدة مقارنة بعمره بعدما لعب بشكل دائم في الدوري الفرنسي في أخر موسمين".

وأصبح بيسوما الذي لعب 13 مباراة مع مالي هو سادس لاعب يضمه برايتون الذي يأمل في التحسن عن المركز 15 الذي احتله في الموسم المنصرم.

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