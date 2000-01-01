رواية كلينتون تتصدر قائمة "نيويورك تايمز" لأعلى المبيعات

تصدرت رواية "الرئيس مفقود" وهي الرواية الأولى للرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون بالتعاون مع الكاتب جيمس باتيرسون قائمة "نيويورك تايمز" لأعلى مبيعات الكتب للأسبوع الخامس على التوالي، وجاءت رواية "سيد الجواسيس" بقلم براد ثور في المركز الثاني.



وعلى مستوى الأعمال الأدبية أيضا، جاء في المركز الثالث رواية "الزواج المثالي" لايلين هيلدبراند، واحتلت رواية "مانريده دوما" لاميلي جيفين المركز الرابع،وفي المركز الخامس والأخير حلت رواية "حانة الديك" لجون جريشام.



اما على مستوى الأعمال غير الأدبية، فقد احتل كتاب "أشياء تهم" لتشارلز كروثامر المركز الأول في قائمة نيويورك تايمز للأسبوع الأخير،وجاء كتاب "كاليبسو" لديفيد سيدرايس بالمركز الثاني.



وفي المركز الثالث جاء كتاب "قائم على اسرار المطبخ" لأنتوني بوردين الطاهي الأمريكي الشهير الذي انتحر مؤخرا واحتل كتاب "متعلمة" لتارا وستوفر المركز الرابع.وحل كتاب "روح أمريكا" لجون ميتشام في المركز الخامس والأخير في قائمة نيويورك تايمز لأعلى مبيعات الكتب للأسبوع الأخير.

