تراجع أرباح "أكزو نوبل" الهولندية

أعلنت شركة البويات والكيماويات الهولندية "أكزو نوبل" اليوم الأربعاء تراجع صافي أرباحها خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 271 مليون يورو مقابل 301 مليون يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي.



وتتضمن أرباح الشركة 164 مليون يورو من الأنشطة غير المتكررة مقابل 134 مليون يورو خلال الربع الثاني من العام الماضي ، وبلغت أرباح الشركة قبل حساب الضرائب والفوائد خلال الربع الثاني من العام الحالي 225 مليون يورو مقابل 294 مليون يورو.



وزادت إيرادات الشركة الهولندية خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 3% سنويا إلى 2.533 مليار يورو .

