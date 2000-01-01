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عالم
الأربعاء 18/يوليه/2018 - 08:22 ص

ماليزيا تحتاج إلى 500 ألف عالم ومهندس بحلول 2020

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2253491

أكدت نائبة وزير شؤون المرأة والأسرة بماليزيا هاناه يوه اليوم الأربعاء، أنه ينبغي على القطاعين الحكومي والخاص تعجيل تنفيذ الجهود والخطوات المتكاملة نحو معالجة مشكلة نقص المهندسين والعلماء في دولتها.

ونقلت وكالة أنباء برناما الماليزية عن هاناه يوه قولها إن المجلس الوطني للعلوم والبحوث والتنمية اكتشف أن ماليزيا تحتاج إلى 500 ألف عالم ومهندس بحلول 2020.

وقالت للصحفيين بعد إطلاق المؤتمر الدولي للمرأة أمس الثلاثاء، "واثقة بأن التربية ستلعب دورا مهما في مواجهة التحديات العديدة عند تطوير البلاد".

وفي نفس السياق، أضافت أنه لابد من تعزيز هيكل الدعم في تمكين المرأة في قطاع التوظيف، موضحة "علينا أن ننتج الخريجين المؤهلين علميا وسلوكيا للتقدم إلى الأمام، فلذلك، ينبغي على الحكومة في استمرار إقامة البرنامج والتدريبات للطلبة، فضلا عن النساء لرفع الميزة التنافسية".

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