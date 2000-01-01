رائحة القهوة تعزز الأداء الأكاديمي في العلوم الرياضية

أضافت دراسة طبية حديثة مزيدا من المزايا والفوائد لشرب القهوة، إلى جانب دورها المهم في خفض خطر الإصابة بأمراض القلب، السكر والخرف، والعيش لعمر أطول، إلا وهو تعزيز الأداء الأكاديمي في العلوم الرياضية.



فقد أكدت الأبحاث التي أجريت في "معهد ستيفنز للتكنولوجيا" أن رائحة القهوة وحدها قد تساعد الأشخاص على تحسين أدائهم الخاص بالجزء التحليلي من اختبار الكفاءة في إدارة الدراسات العليا، وهو اختبار تكيف حاسوبي يتطلبه العديد من كليات إدارة الأعمال يشمل علم الرياضيات.



كانت الأبحاث قد أجريت على 100 طالب في مرحلة البكالوريوس مقسمين إلى مجموعتين، طلب منهم الإجابة على عشرة أسئلة.. وقد أخذت مجموعة واحدة الاختبار في حضور رائحة تشبه القهوة المحيطة، في حين أخذت مجموعة المراقبة نفس الاختبار، ولكن في غرفة مغطاة.



وقد توصل الباحثون إلى أن أفراد المجموعة الأولى المزودة برائحة القهوة سجلوا درجات أعلى بكثير من أقرانهم في الغرفة الثانية الخالية من رائحة القهوة.