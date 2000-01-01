باحثون: خلايا "شقائق النعمان" تشبه خلايا الإنسان

اكتشف فريق من الباحثين الفرنسيين برئاسة عالم البيولوجيا "هيثر مارلو" في معهد "باستير الفرنسي"، أن حيوان شقائق النعمان البحري الرخو الذي يشبه شكل الزهرة لديه مائة نوع من أنوع الخلايا المختلفة مجمعين في 8 مجموعات أساسية لخلايا العضلات، والجهاز الهضمي، والخلايا العصبية، والجلد، إلى جانب 30 نوعا من أنواع الخلايا العصبية المختلفة.



وأوضحت الدراسة أنه بعد تشريح جينوم هذا الحيوان البحري وجد أن هناك تشابها بينه وبين جينوم الإنسان على مستوى عدد الجينات الذي يصل إلى 20 ألف جين، مما ساعد العلماء على فهم كيفية قيام خلايا الإنسان بتنفيذ مهامها البيولوجية.

