القاهرة : الأربعاء 18 يوليه 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
09:49 م

#حق_ديالا.. مدام عادل السيوي تتحدث: هددني بتشويه سمعتي
05:52 م

ملامح عثمان عبدالباسط.. ملك الكوميديا
04:26 م

المتهمة بإلقاء رضيعها في الشارع: "خفت أهلي يموتوني"
05:44 م

«عبد العال» لأحد النواب: انت مش قاعد على الترعة
02:09 م

"عبدالعال" يعلن الانتهاء من مناقشة قوانين الصحافة والإعلام
11:40 ص

رئيس البرلمان يحيل 8 مشروعات قوانين للجان المختصة
03:40 م

مشاهدة مباراة بلجيكا وإنجلترا بث مباشر على Bein Sport دون تقطيع
03:39 م

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إنجلترا وبلجيكا
06:30 م

مصطفى مدبولى: الحجز إلكترونيًا فى الـ2048 وحدة سكنية ‏بالعاصمة الإدارية
05:54 م

بوتين يستقبل ماكرون الأحد في الكرملين
12:09 ص

عاجل.. القوات المسلحة تدفع بطائرات الإطفاء للسيطرة على الحريق
11:44 م

وزير الطيران يكشف تفاصيل الانفجار بالقرب من مطار القاهرة
منوعات
الأربعاء 18/يوليه/2018 - 08:13 ص

وفاة سيناريست أفلام الرسوم المتحركة ومؤلف "تان تان"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2253488

فقدت الأوساط الفنية السينمائية الفرنسية، كاتب السيناريو فرانك جيرو الذي يعد واحدا من أكبر كتاب سيناريو وأفلام الرسوم المتحركة فى فرنسا، عن عمر ناهز الـ 62 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

ولد فرانك جيرو فى مدينة تولوز الفرنسية فى عام 1956، ودرس التاريخ ومارس العديد من المهن منها التدريس، وتصميم الديكور والتجارة، ثم عين مديرا لمركز الترفيه والسفر فى فرنسا، إلا أنه سرعان ما لجأ إلى الكتابة والرسم، ومن أهم كتبه "تاريخ فرنسا فى الرسوم المتحركة" في 1982.

تخصص الكاتب الراحل فى كتابة السيناريو وتأليف القصص القصيرة المصورة مثل تان تان وسبيرو، وقام بإعداد سيناريو فيملي "المحامي" و"تشرشل وأنا"، وقام بكتابة 50 سيناريو لنخبة من أفلام الرسوم المتحركة وسيناريو العديد من المسرحيات الكوميدية والموسيقية.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

نقل "مارادونا" إلى المستشفى بعد مباراة الأرجنتين ونيجيريا

منذ أقل من شهر

مواعيد مباريات اليوم فى كأس العالم والقنوات الناقلة لها

منذ أقل من شهر

رئيس تحرير العالم.. "فيسبوك" تطلق مجلة ورقية لـ"الأثرياء" فى 5 دول أوروبية

منذ شهر

الفراش المقدس.. مغنٍّ أمريكى يدعو لـ«عبادة الجنس».. و«نيوزويك»: أصولها فرعونية

منذ شهر

رسام اللاعبين بالفن القبطي: كوبر منقذ.. صلاح ملك.. والننى مقاتل

منذ شهر

الكويت تساند "الفراعنة" بـ"تحيا مصر"

الآن

"القوى العاملة" تُعلن عن فرص عمل جديدة براتب 2000 جنيه

ميلشيا الحوثى تستخدم "سلاح الجوع" لاستدراج شباب الحديدة

بالصور.. حفل ياسمين على بمسرح قرطاج الدولى

وزير النقل: توريد 100 جرار جديد لأسطول السكة الحديد

الأكثر قراءة

حملة شعبية تطالب بتعديل مدة الرئاسة في الدستور

تعرف على المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني

القصة الكاملة لـ"رشوة مصلحة الجمارك": الفساد بدأ في "شاليه رأس البر"

بالفيديو.. سما المصرى تكشف حقيقة اغتصابها

ألبومات الصور

الأهلى وتاونشيب الشوط الأول

لحظة احتفال أزارو بهدف الأهلي أمام تاونشيب

جامعة المنصورة تنظم ملتقى شباب الباحثين الثامن بكلية العلوم (صور)

رئيس جامعة دمنهور يفتتح ورشة الاحتياجات التدريبية للكنائس

نجم الساعة

التاريخ السري لمصر.. "الدستور" تتجول داخل "المطابع الأميرية".. من هنا تخرج وثائق الحكومة

الأكثر قراءة

حملة شعبية تطالب بتعديل مدة الرئاسة في الدستور

تعرف على المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني

القصة الكاملة لـ"رشوة مصلحة الجمارك": الفساد بدأ في "شاليه رأس البر"

بالفيديو.. سما المصرى تكشف حقيقة اغتصابها

كشكول

افتتاح أول مركز للطلبة الموهوبين بشمال سيناء

ينشر "كشكول" شروط التقدم للالتحاق بالكليات العسكرية

أهالي طلاب دار السلام: يطالبون برفع الظلم عن أبنائهم والسماح لهم بدخول امتحانات الدور الثاني

"الخشت"يوافق علي منحة كاملة لأول الثانوية العامة مكرر للدراسة بكلية الطب

بدء أعمال الدورة التدريبية للموجات فوق الصوتية بطب بيطري بنها

الأمصار

بالتفاصيل.. بنود المصالحة وموافقة حماس على الرؤية المصرية

حين يتغنى الأبناء بتاريخ "أم الحب والجمال"

جينيفر بويلان تكتب: ما الوقت المناسب لقراءة الكتب؟

شروط اكتساب الجنسية في أوروبا

سعوديات تلفتن الأنظار بتأسيس فريق مشي نسائي "فيديو وصور"

مرايا الابداع

اعترافات خاصة جدًا

مسخ

منوعات

رائحة القهوة تعزز الأداء الأكاديمي في العلوم الرياضية

باحثون: خلايا "شقائق النعمان" تشبه خلايا الإنسان

وفاة سيناريست أفلام الرسوم المتحركة ومؤلف "تان تان"

الصحة

بدء الدراسة بكليتي الآثار والطفولة المبكرة ومعهد للتمريض بجامعة الزقازيق

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎