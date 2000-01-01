وفاة سيناريست أفلام الرسوم المتحركة ومؤلف "تان تان"

فقدت الأوساط الفنية السينمائية الفرنسية، كاتب السيناريو فرانك جيرو الذي يعد واحدا من أكبر كتاب سيناريو وأفلام الرسوم المتحركة فى فرنسا، عن عمر ناهز الـ 62 عاما بعد صراع طويل مع المرض.



ولد فرانك جيرو فى مدينة تولوز الفرنسية فى عام 1956، ودرس التاريخ ومارس العديد من المهن منها التدريس، وتصميم الديكور والتجارة، ثم عين مديرا لمركز الترفيه والسفر فى فرنسا، إلا أنه سرعان ما لجأ إلى الكتابة والرسم، ومن أهم كتبه "تاريخ فرنسا فى الرسوم المتحركة" في 1982.



تخصص الكاتب الراحل فى كتابة السيناريو وتأليف القصص القصيرة المصورة مثل تان تان وسبيرو، وقام بإعداد سيناريو فيملي "المحامي" و"تشرشل وأنا"، وقام بكتابة 50 سيناريو لنخبة من أفلام الرسوم المتحركة وسيناريو العديد من المسرحيات الكوميدية والموسيقية.

