مزارع أسترالي يلجأ للبطيخ لإطعام ماشيته

بسبب ظروف الجفاف السائدة في أنحاء شرق أستراليا ما أدى إلى زيادة تكلفة علف الماشية إلى ثلاثة أضعاف، لجأ أحد المزارعين إلى البطيخ كمكمل غذائي لإطعام ماشيته.



وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية "أيه بي سي" أن هذا يأتي في الوقت الذي يضطر فيه المزارعون في جميع أنحاء نيو ساوث ويلز إلى شحن التبن من مناطق بعيدة في غرب أستراليا على مسافة مئات الكيلومترات، وذلك لتضاؤل مخزونه عبر أنحاء ولايتي نيو ساوث ويلز وفيكتوريا فيما تزداد حالة الجفاف سوءا.



وقد تخلص المزارع مايكل سويني بالفعل من بعض ممتلكاته المتأثرة بالجفاف ولكنه بدأ يوفر البطيخ لإطعام حوالي 100 رأس من الأبقار التي بقيت على أرضه كخيار آخر لتكملة نظامهم الغذائي بجانب التبن.



وأضاف سويني أن الأمر استغرق بعض الوقت حتى تعتاد الأبقار على طعم البطيخ بل أعرب عن سعادة ماشيته لتناوله، مشيرا إلى أن هذه الفاكهة غنية بالسكر وبعض الفيتامينات ومع التبن الذي يطعمه للماشية فإن هذا يساعد قليلا.

