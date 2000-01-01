القاهرة : الأربعاء 18 يوليه 2018
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الأربعاء 18/يوليه/2018 - 07:57 ص

الأرصاد: ارتفاع فى الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 38

طقس اليوم - صورة
طقس اليوم - صورة أرشيفية
dostor.org/2253482

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية توالى ارتفاع درجات الحرارة اليوم الأربعاء، ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى
القاهرة 26 38
وسط الدلتا 25 38
الإسكندرية 26 32
بلطيم 25 33
مطروح 23 31
السلوم 22 32
سيوة 25 40
بورسعيد 25 32
دمياط 24 31
العريش 23 33
رفح 22 32
الإسماعيلية 24 38
السويس 25 37
رأس سدر 26 39
نخل 20 38
نويبع 27 37
طابا 21 36
كاترين 19 34
الطور 25 38
شرم الشيخ 29 37
الغردقة 30 38
مرسى علم 30 37
الفيوم 27 38
بني سويف 26 38
المنيا 23 39
أسيوط 24 39
سوهاج 25 40
قنا 26 40
الأقصر 27 41
أسوان 27 41
أبوسمبل 27 39
الوادى الجديد 26 40
شلاتين 27 38
أبورماد 28 37
رأس حدربة 28 36
حلايب 29 36

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