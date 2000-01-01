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الأربعاء 18/يوليه/2018 - 07:53 ص

صحيفة بريطانية: تسميم سكريبال قامت به مجموعة برئاسة امرأة

صحيفة بريطانية: تسميم
وكالات
dostor.org/2253481

قالت صحيفة "Daily Mail" البريطانية إن تسميم العقيد الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته يوليا بمدينة سالزبوري البريطانية في مارس الماضي، قامت به مجموعة تتكون من 6 أشخاص برئاسة امرأة.

وأضافت الصحيفة أن التحقيق لم ينجح بعد في تحديد هوية هذه المرأة والمشاركين الآخرين في هذه المجموعة.

وأفادت بأن مادة شل الأعصاب المستخدمة في عملية التسميم جرى تخزينها في زجاجة عطور تم العثور عليها فيما بعد في منزل المواطنين البريطانيين، دون ستيرجس وتشارلي رولي، اللذين عثر عليهما متسممين في يوليو الجاري بمدينة امسبوري البريطانية.

كما أشارت إلى أن ستيرجس ورولي عثرا على زجاجة العطور، التي اكتشفت بمنزلهما، في حديقة محلية.

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