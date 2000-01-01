ميليشيات الحوثى تختطف عشرات المسافرين على خطوط صنعاء ومأرب

أفاد موقع "مأرب برس" اليمني، اليوم الأربعاء، بأن ميليشيات الحوثي الإيرانية اختطفت عشرات المسافرين المتوجهين إلى العاصمة صنعاء، وإلى مأرب في منطقة الحمراء بحجة، والنقاط الواقعة بينهما عبر البيضاء، ونقلتهم إلى جهات مجهولة خلال اليومين الماضيين.



ونقل الموقع عن مصادر محلية وشهود عيان، قائلا إن المختطفين الذين يتم إنزالهم من حافلات الركاب يتم نقلهم بعربات تابعة لسجون الميليشيات إلى جهات مختلفة، وأن عملية الخطف تتم عبر الهوية، ووفقا لبلاغات كيدية بأن المسافرين ذاهبون للالتحاق بجبهات القتال التابعة للمقاومة والجيش اليمني.

