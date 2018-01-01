منظمة حقوقية تدعو للتحقيق فى مقتل 11 مشتبها بهم فى إندونيسيا

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، اليوم الأربعاء، إلى إجراء تحقيق مستقل في مقتل 11 مشتبها بهم من قبل الشرطة الإندونيسية هذا الشهر وسط حملة أمنية قبل دورة الألعاب الآسيوية.



وقالت الشرطة في جاكرتا الأسبوع الماضي إنها قتلت 11 لصا بالرصاص لمقاومتهم للاعتقال منذ بدء العملية الأمنية في 3 يوليو.



وقال أرجو يوونو المتحدث باسم شرطة جاكرتا: "اتخذت الشرطة إجراءات حازمة ومحسوبة لأنهم (هؤلاء الأشخاص) كانوا يُعرضّون الضباط وضحاياهم للخطر".



وأضاف أنه تم إطلاق النار على 41 مشتبها آخرين وأصيبوا بجروح. وأضاف أنهم كانوا من بين 340 لصا وقطّاع طرق ومجرمين تم القبض عليهم خلال تلك الفترة.



وقال نائب مدير قسم آسيا في منظمة هيومن رايتس ووتش، فيليم كين، إن عمليات القتل التي جاءت في غضون 10 أيام تشير إلى أن "شرطة جاكرتا فسرت الإجراءات الحازمة ضد الجريمة بأنها رخصة للقتل".



وأضاف أن "تصاعد عمليات القتل قبيل بدء دورة الألعاب الآسيوية يشير إلى سياسة محتملة تحتاج إلى تحقيق عاجل ونزيه".



وتنطلق دورة دورة الألعاب الآسيوية في الفترة من 18 أغسطس إلى 2 سبتمبر في العاصمة جاكرتا وفي باليمبانج في سومطرة.