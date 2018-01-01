القاهرة : الأربعاء 18 يوليه 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
09:49 م

#حق_ديالا.. مدام عادل السيوي تتحدث: هددني بتشويه سمعتي
05:52 م

ملامح عثمان عبدالباسط.. ملك الكوميديا
04:26 م

المتهمة بإلقاء رضيعها في الشارع: "خفت أهلي يموتوني"
05:44 م

«عبد العال» لأحد النواب: انت مش قاعد على الترعة
02:09 م

"عبدالعال" يعلن الانتهاء من مناقشة قوانين الصحافة والإعلام
11:40 ص

رئيس البرلمان يحيل 8 مشروعات قوانين للجان المختصة
03:40 م

مشاهدة مباراة بلجيكا وإنجلترا بث مباشر على Bein Sport دون تقطيع
03:39 م

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إنجلترا وبلجيكا
06:30 م

مصطفى مدبولى: الحجز إلكترونيًا فى الـ2048 وحدة سكنية ‏بالعاصمة الإدارية
05:54 م

بوتين يستقبل ماكرون الأحد في الكرملين
12:09 ص

عاجل.. القوات المسلحة تدفع بطائرات الإطفاء للسيطرة على الحريق
11:44 م

وزير الطيران يكشف تفاصيل الانفجار بالقرب من مطار القاهرة
عالم
الأربعاء 18/يوليه/2018 - 06:24 ص

منظمة حقوقية تدعو للتحقيق فى مقتل 11 مشتبها بهم فى إندونيسيا

منظمة حقوقية تدعو
وكالات
dostor.org/2253472

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، اليوم الأربعاء، إلى إجراء تحقيق مستقل في مقتل 11 مشتبها بهم من قبل الشرطة الإندونيسية هذا الشهر وسط حملة أمنية قبل دورة الألعاب الآسيوية.

وقالت الشرطة في جاكرتا الأسبوع الماضي إنها قتلت 11 لصا بالرصاص لمقاومتهم للاعتقال منذ بدء العملية الأمنية في 3 يوليو.

وقال أرجو يوونو المتحدث باسم شرطة جاكرتا: "اتخذت الشرطة إجراءات حازمة ومحسوبة لأنهم (هؤلاء الأشخاص) كانوا يُعرضّون الضباط وضحاياهم للخطر".

وأضاف أنه تم إطلاق النار على 41 مشتبها آخرين وأصيبوا بجروح. وأضاف أنهم كانوا من بين 340 لصا وقطّاع طرق ومجرمين تم القبض عليهم خلال تلك الفترة.

وقال نائب مدير قسم آسيا في منظمة هيومن رايتس ووتش، فيليم كين، إن عمليات القتل التي جاءت في غضون 10 أيام تشير إلى أن "شرطة جاكرتا فسرت الإجراءات الحازمة ضد الجريمة بأنها رخصة للقتل".

وأضاف أن "تصاعد عمليات القتل قبيل بدء دورة الألعاب الآسيوية يشير إلى سياسة محتملة تحتاج إلى تحقيق عاجل ونزيه".

وتنطلق دورة دورة الألعاب الآسيوية في الفترة من 18 أغسطس إلى 2 سبتمبر في العاصمة جاكرتا وفي باليمبانج في سومطرة.

اقرأ أيضًا
منذ 5 أيام

بوتين يستقبل ماكرون الأحد في الكرملين

منذ أقل من شهر

الأسطورة.. قصة أعظم ممثلة على قيد الحياة

منذ أقل من شهر

زارْ الحبشة.. كاهن إثيوبى يطرد الجن من أجساد المسيحيين مقابل 100 دولار

منذ أقل من شهر

اتهام رئيس وزراء ماليزيا السابق بـ"خيانة الثقة"

منذ أقل من شهر

غلمان الخليفة.. 100 ألف مثلى يحتفلون بميولهم الجنسية فى شوارع اسطنبول

منذ أقل من شهر

"ترامب" يحسم مصير اتفاقية "نافتا" نوفمبر المقبل

الآن

بالصور.. نجوم الفن فى حفل زفاف محمود حافظ

نائب فلسطينى: 80% من مصانع غزَّة أُغلقت بسبب الحصار

عمر مروان: "اللي بيقول مصر تبيع جنسيتها مغرض" (فيديو)

بالفيديو.. الأهلي ينعش آمال التأهل بثلاثية في تاونشيب

الأكثر قراءة

حملة شعبية تطالب بتعديل مدة الرئاسة في الدستور

تعرف على المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني

القصة الكاملة لـ"رشوة مصلحة الجمارك": الفساد بدأ في "شاليه رأس البر"

"بس يا كداب".. إسلام البحيري يرد على بيان معز مسعود

ألبومات الصور

الأهلى وتاونشيب الشوط الأول

لحظة احتفال أزارو بهدف الأهلي أمام تاونشيب

جامعة المنصورة تنظم ملتقى شباب الباحثين الثامن بكلية العلوم (صور)

رئيس جامعة دمنهور يفتتح ورشة الاحتياجات التدريبية للكنائس

نجم الساعة

التاريخ السري لمصر.. "الدستور" تتجول داخل "المطابع الأميرية".. من هنا تخرج وثائق الحكومة

الأكثر قراءة

حملة شعبية تطالب بتعديل مدة الرئاسة في الدستور

تعرف على المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني

القصة الكاملة لـ"رشوة مصلحة الجمارك": الفساد بدأ في "شاليه رأس البر"

"بس يا كداب".. إسلام البحيري يرد على بيان معز مسعود

كشكول

افتتاح أول مركز للطلبة الموهوبين بشمال سيناء

ينشر "كشكول" شروط التقدم للالتحاق بالكليات العسكرية

أهالي طلاب دار السلام: يطالبون برفع الظلم عن أبنائهم والسماح لهم بدخول امتحانات الدور الثاني

"الخشت"يوافق علي منحة كاملة لأول الثانوية العامة مكرر للدراسة بكلية الطب

بدء أعمال الدورة التدريبية للموجات فوق الصوتية بطب بيطري بنها

الأمصار

بالتفاصيل.. بنود المصالحة وموافقة حماس على الرؤية المصرية

حين يتغنى الأبناء بتاريخ "أم الحب والجمال"

جينيفر بويلان تكتب: ما الوقت المناسب لقراءة الكتب؟

شروط اكتساب الجنسية في أوروبا

سعوديات تلفتن الأنظار بتأسيس فريق مشي نسائي "فيديو وصور"

مرايا الابداع

اعترافات خاصة جدًا

مسخ

منوعات

اللحوم المصنعة مخبريا قريبًا على موائد المطاعم العالمية

"حملة شعبية وزواج مي عز الدين" أبرز أخبار الثلاثاء (فيديوجراف)

90 عامًا و100 حفيد.. قصة الجدة المعمّرة في إنجلترا

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

بدء الدراسة بكليتي الآثار والطفولة المبكرة ومعهد للتمريض بجامعة الزقازيق

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎