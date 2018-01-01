اليوم.. الحكم على 3 متهمين بالاتجار فى الأسلحة بباب الشعرية

تصدر محكمة جنايات القاهرة، دائرة باب الشعرية، اليوم الأربعاء، حكمها على 3 متهمين بينهم هارب لإتجارهم في الأسلحة النارية.



ويصدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسين اليمنى، وعضوية المستشارين صلاح عبد الرحمن، ومحمود عارف، وسكرتارية محمد عطية.



وقدمت النيابة العامة كلا من، "أمين.م"، 32 سنة محبوس، عامل، و"أحمد.إ"، 32 سنة، محبوس، وحسنى.ح"، هارب، إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بالاتجار فى الأسلحة النارية، وذلك بعد ضبطهم من قبل رجال الأمن.



وقال أمر الإحالة، إن المتهمين أحرزوا سلاحًا ناريًا غير مششخن وأحرزوا ذخيرة بدون ترخيص، واستعراض القوة ضد أهالى منطقة باب البحر بقصد تخويفهم وإلحاق الأذى بهم.