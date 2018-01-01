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الأربعاء 18/يوليه/2018 - 05:30 ص

اكتشاف ألف تريليون طن من الألماس فى باطن الأرض

اكتشاف ألف تريليون
عبير سليم
dostor.org/2253468

أكد فريق بحثي من معهد ماساشوستس الأمريكي، أن باطن الأرض يحتوي على كميات من الألماس تفوق جميع الافتراضات المعروفة لدى البشر في الوقت الحالي.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية دراسة قام بها فريق من باحثي متعددي التخصصات، استخدموا تقنيات المسح السيزمي، اكتشفوا من خلالها أن باطن الأرض يحتوي على كميات مهولة من حجر الألماس، تصل إلى كوادريليون طن (أي ألف تريليون طن)، وهو ما يناقض ما هو معروف عن ندرة الألماس.

وأوضحت "سي إن إن" أن تلك الكمية المهولة من الألماس تقع في عمق يتراوح ما بين 90 إلى 150 ميلا تحت سطح الأرض، وهو العمق الذي تعجز عن بلوغه آلات الحفر والتعدين المستخدمة في الوقت الحالي، إذ أن منجم "مير" الروسي يعتبر ثاني أكبر منجم للتنقيب عن الألماس في العالم لكن عمقه لا يتجاوز ثلث العمق الذي توجد تحت الكمية المكتشفة حديثًا.

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