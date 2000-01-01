كوريا الجنوبية تعتزم تغطية تكاليف مشروعين مع جارتها الشمالية

تعتزم كوريا الجنوبية تقديم الدعم في تغطية التكاليف المرتبطة بمشروعين رئيسيين مع كوريا الشمالية، من ضمنهما فعالية إعادة لم شمل العائلات المشتتة بسبب الحرب والتي ستعقد الشهر المقبل، وفقا لما ذكرته وزارة الوحدة اليوم الأربعاء.



وقد عقدت الحكومة مؤخرا اجتماعات للجنة وأقرت تقديم حوالي 3.3 مليار وون (2.93 مليون دولار) لتغطية تكاليف المشاريع بين الكوريتين التي تتضمن أيضًا فتح مكتب اتصال في الشمال، وفقا للوزارة.



وتستعد الكوريتان لعقد لقاءات لم شمل العائلات التي انفصلت بسبب الحرب الكورية 1950-53 في منتجع جبل كومجانج في الشمال في الفترة من 20 إلى 26 أغسطس المقبل.