مصرع شخصين جراء انهيار مبنى تحت الإنشاء فى الهند

ذكرت وسائل إعلام هندية أن مبنى تحت الإنشاء مكونا من ستة طوابق قرب العاصمة نيودلهي انهار على مبنى آخر بجانبه، أمس الثلاثاء، مما أسفر عن مصرع شخصين على الأقل، بينما لا يزال 30 آخرون عالقين.



وانهار المبنى المكون من ستة طوابق على مبنى مكون من أربعة طوابق بجواره في مدينة نويدا في ضواحي نيودلهي.



وقال مسؤول الإطفاء أرون كومار سينج اليوم الأربعاء إن 12 عاملا على الأقل كانوا داخل المبنى المؤلف من ستة طوابق عندما انهار، ويخشى أن يكونوا محاصرين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء برس ترست أوف إنديا.



وكانت هناك ثمانية عشر عائلة في المبنى المؤلف من أربعة طوابق، بحسب محطة NDTV التلفزيونية.



وأظهرت لقطات من المشهد عمال الإنقاذ يزيلون الحطام باستخدام الرافعات والآلات الثقيلة الأخرى. ولم يعرف سبب الانهيار على الفور.