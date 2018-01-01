ليبيا.. خفض إنتاج حقل الشرارة النفطى إلى 125 ألف برميل يوميًا

قالت المؤسسة الوطنية للنفط الليبي، إنها أخلت وأغلقت المحطات 186 – B 115 – IR، في حقل الشرارة بسبب حادثة اختطاف أربعة من موظفي شركة أكاكوس، الذين جرى الإفراج عن اثنين منهم لاحقًا.



وأشارت المؤسسة في بيان أوردته صحيفة "المتوسط"، اليوم الأربعاء، إلى أنّها أعلنت حالة القوة القاهرة على عمليات شحن النفط الخام من ميناء مصفاة الزاوية النفطي، لافتة إلى أن إغلاق بعض المحطات أدى إلى تراجع الإنتاج في الحقل إلى 125 ألف برميل يوميًا، وهو ما يكفي لتلبية متطلبات مصفاة الزاوية، ولكنه لا يسمح بتوفر أي فائض للتصدير.