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الأربعاء 18/يوليه/2018 - 04:13 ص

ترامب: لقائى مع بوتين ناجح

ترامب وبوتين
ترامب وبوتين
dostor.org/2253460

وصف رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، الاجتماع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بأنه "نجاح كبير"، ردا على وسائل إعلامية تحاول تشويهه.

وكتب ترامب على تويتر: "لقائي مع الرئيس بوتين، كان نجاح كبير، ولكن ليس للإعلام المزيف".

يذكر أن اللقاء الكامل الأول بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، عقد في هلسنكي يوم أول أمس الإثنين، وخلاله تحدث الرئيسان في بداية الأمر مع بعضهما البعض في صيغة ضيقة، ثم تناولا طعام الغذاء في صيغة موسعة، وأجابا بعد ذلك على أسئلة الصحفيين، حيث أعربا عن رغبتهما في تحسين العلاقات بين دولتيهما.

وأعلن ترامب أن العلاقات مع روسيا شهدت تحسنا ملحوظا بعد القمة مع بوتين، وأن المباحثات مع نظيره الروسي خلال قمة هلسنكي، شملت الحديث عن تخفيف الرؤوس النووية، والأوضاع في سوريا وإيران وإسرائيل، إضافة إلى نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية.

ترامب: لقائى مع بوتين ناجح
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