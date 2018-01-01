غدا.. افتتاح فعاليات الدورة الـ11 للمهرجان القومى للمسرح

تفتتح الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة، فعاليات الدورة الحادية عشر من المهرجان القومى للمسرح دورة الكاتب الكبير محمود دياب غدا الخميس بالمسرح الكبير فى دار الأوبرا، فى تمام الساعة الثامنة مساءً بحضور قيادات وزارة الثقافة وكبار فنانى المسرح المصرى.



وقال الدكتور حسن عطية رئيس المهرجان إن حفل الافتتاح يتضمن مفاجأة، يقدمها كبار فنانى المسرح المصرى، بالإضافة إلى تقديم عرض "أرض لا تنبت الزهور" للكاتب الكبير محمود دياب وإخراج سالى أحمد، ثم عرض فيلما تسجيليا عن الكاتب الكبير محمود دياب بعنوان (الباحث عن الحقيقة)، من إنتاج المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، برئاسة الفنان محمد الخولى سيناريو عبد الحميد أبو المجد، وإخرج أحمد عادل.



وتكرم إدارة المهرجان فى حفل الافتتاح الفنان الكبير جلال الشرقاوى، والكاتب المسرحي محمد أبو العلا السلامونى، والدكتور حسين عبد القادر، والدكتور سميرة محسن، والدكتور حسين العزبي، والناقد الراحل محمد الرفاعي.