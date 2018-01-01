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الأربعاء 18/يوليه/2018 - 03:48 ص

حبس عاطل ونجليه لسرقتهم رواد البنوك بالقاهرة

حبس عاطل ونجليه لسرقتهم
مصطفى حربى - حسام التمساح
dostor.org/2253451

أمرت نيابة قسم أول مدينة نصر، برئاسة المستشار أحمد لبيب، بحبس مسجل خطر ونجليه، 4 أيام، حيث كونوا عصابة لسرقة رواد البنوك بأسلوب التتبع.

وكان المقدم خالد سيف، رئيس مباحث قسم مدينة نصر أول، تلقى بلاغا من موظف بالمعاش قرر أنه عقب قيامه بسحب 82 ألف جنيه من بنك بالتجمع الخامس وعودته لمسكنه وتركه سيارته وبداخلها المبلغ وبعد عودته اكتشف كسر الزجاج الخلفي وسرقة المبلغ ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

وتبين صحة الواقعة ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تبين من التحريات التى أجراها الرائد محمد السيسى، معاون مباحث القسم، أن عاطلًا وراء ارتكاب الواقعة تم ضبطه، واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التتبع" بالاشتراك مع نجليه تم ضبطهما وبإحالتهم إلى النيابة أصدرت قرارها السابق.

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