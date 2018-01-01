جنات تحقق نصف مليون مشاهدة بـ"أنت الإحساس" على "يوتيوب"

حصدت النجمة المغربية جنات نسبة مشاهدات وصلت إلى نصف مليون بأغنية "أنت الإحساس" خلال يومين من طرحها عبر "يوتيوب"، عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، والتي تعاونت معها للمرة الثالثة على التوالي.



والأغنية من كلمات الشاعر الغنائى أمير طعيمة، ومن ألحان محمد الرفاعى، وتوزيع موسيقى أسامة سامى، وتستعد "جنات" لطرح ألبومها الغنائي الجديد خلال الفترة المقبلة، بعد تأجيله خلال الفترة الماضية، والذي تتعاون فيه مع عدد من الشعراء والملحنين، منهم عزيز الشافعى ومحمد يحيى وأمير طعيمة، بالإضافة إلى أغنيتين مع عصام كاريكا، والملحن المغربي رضوان الديرى.