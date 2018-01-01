القاهرة : الأربعاء 18 يوليه 2018
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الأربعاء 18/يوليه/2018 - 03:47 ص

أرباح "يونايتد كونتنينتال" للطيران تتجاوز التوقعات

أرباح يونايتد كونتنينتال
أرباح "يونايتد كونتنينتال" للطيران تتجاوز التوقعات
وكالات
dostor.org/2253449

أعلنت شركة الطيران الأمريكية "يونايتد كونتنينتال هولدنجز"، عن تحقيق أرباح خلال الربع الثاني من العام الحالي أقل من الفترة نفسها من العام الماضي، في حين أنها كانت أعلى من تقديرات المحللين.

وذكرت الشركة أن صافي أرباح الربع الثاني من العام الحالي بلغت 684 مليون دولار بما يعادل 48. 2 دولار للسهم الواحد مقابل 821 مليون دولارًا، بما يعادل 67. 2 دولار للسهم الواحد خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

في الوقت نفسه بلغت أرباح الشركة بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب 889 مليون دولار، بما يعادل 23. 3 دولار للسهم الواحد، في حين كان المحللون يتوقعون وصول أرباح الشركة بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب إلى 06. 3 دولار للسهم الواحد.

وذكرت الشركة أن إيراداتها خلال الربع الثاني من العام الحالي زادت بنسبة 7. 7% سنويًا إلى 78. 10 مليار دولار مقابل 01. 10 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

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