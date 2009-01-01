القاهرة : الأربعاء 18 يوليه 2018
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الأربعاء 18/يوليه/2018 - 03:39 ص

الخزرى إلى سان أتيان الفرنسى لمدة 4 أعوام

الخزرى إلى سان أتيان
الخزرى إلى سان أتيان الفرنسى لمدة 4 أعوام
وكالات
dostor.org/2253448

أعلن نادي سان اتيان الفرنسي لكرة القدم، أن المهاجم الدولي التونسي وهبي الخزري، انتقل إلى صفوفه بموجب عقد لمدة أربعة أعوام.

وفي المقابل لم يكشف ناديه السابق الإنجليزي سندرلاند عن قيمة العقد الذي سيربط "الخزري" مع فريقه الجديد حتى عام 2022، علمًا أن النادي الإنجليزي الذي سقط الى الدرجة الثالثة، كان أعار لاعبه الموسم المنصرم إلى رين، حيث خاض 29 مباراة وسجل 11 هدفًا.

ولد "الخزري" في أجاكسيو وبدأ مسيرته مع الكرة المستديرة في فريق باسيتا، حيث تحول إلى الاحتراف في صفوف الفريق الأول عام 2009 حين كان الفريق يلعب في الدرجة الثانية.

وهبط الفريق موسم 2010-2011 إلى الدرجة الثالثة قبل أن يصعد مجددًا إلى الدرجة الثانية عام 2011 ومن ثم إلى الدرجة الأولى عام 2012.

وانتقل "الخزري" إلى بوردو في يناير 2014، ودافع عن ألوان النادي خلال 64 مباراة، سجل خلالها 15 هدفًا، قبل انتقالة إلى الدوري الإنجليزي مع سندرلاند.

وارتدى اللاعب التونسي قميص منتخب بلاده في 40 مباراة، سجل خلالها 14 هدفًا، وشارك في مونديال روسيا 2018 وساهم في فوز "نسور قرطاج" المعنوي على بنما (2-1)، بعد تلقي خسارتين أمام إنجلترا (1-2) وبلجيكا (2-5).

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