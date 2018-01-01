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الأربعاء 18/يوليه/2018 - 03:34 ص

روسيا قد تنشئ محطة فضاء قريبة من القمر

روسيا قد تنشئ محطة
روسيا قد تنشئ محطة فضاء قريبة من القمر
وكالات
dostor.org/2253446


أفاد مصدر في مجال صناعة الصواريخ والفضاء، بأن روسيا قد تتخذ قرار بوقف بناء الجزء الخاص بها من محطة الفضاء الدولية واستخدام وحدات لم تطلق بعد لإنشاء محطة دولية بالقرب من القمر.

وقال المصدر لوكالة " سبوتنيك ": "كون أن عملية تشغيل محطة الفضاء الدولية من المخطط أن يكتمل في عام 2024، والجزء الروسي لم يكتمل حتى الآن، هناك اقتراحات لاستكمال إنشائه في التكوين الحالي، واستخدام الوحدات التي قيد الحجز لتوسيع المشاركة الروسية في مشروع بوابة المدارالقمرية"، مشيرا إلى أن "الحديث يدور عن وحدة عقدية تحتوي على ستة منافذ لرسو السفن ووحدة علمية للطاقة يمكنها أن توسع المساحة بشكل كبير في المحطة القريبة من القمر".

وأضاف المصدر أن هناك حجرة أخرى تم إنشاؤها لمحطة الفضاء الدولية وهي وحدة المختبرات متعددة الوظائف "ناوكا"، التي يجري العمل عليها منذ أكثر من 20 عاما، مشيرا إلى أنه ليس من المخطط استخدامها في مشروع القمر.

وأوضح المصدر، أن هذه أحدى الخيارات المقترحة، حتى الآن، والتي وفقا له قيد المناقشة، فيما أعلن رئيس وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، إيغور كوماروف، بأنه اتفق مع رئيس وكالة الفضاء الأمريكية، حول إنشاء محطة فضاء جديدة "ديب سبيس غايت واي" على مدار القمر اعتبارا من 2024.

يذكر أن سبق وصرح نائب رئيس الوزراء الروسي، دميترى روغوزين، أنه على روسيا الاستمرار في تطوير التعاون مع شركائها في مجال الفضاء، وذلك رغم الوضع الجيوسياسي المعقد القائم حاليا في العالم.

يشار إلى أن روسيا، لديها اتفاقات تعاون في مجال الفضاء مع ما يزيد عن 30 دولة في العالم بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية واليابان والهند والبرازيل والسويد والأرجنتين والدول الأعضاء في الوكالة الفضائية الأوروبية وغيرها من الدول والوكالات الفضائية.

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