"هوليوود" تستعد للاحتفال بالهالوين من خلال "Goosebumps 2"

تستعد السينما الهوليوودية للاحتفال بعيد الهرع الشهير بـ"الهالوين" بالدول الأوربية، من خلال طرح عدة أفلام بشكل كوميدي تارة ورعب تارة أخرى، ولم تفصح حتى الآن عن الخريطة الكاملة سوى بفيلم الفانتازيا "Goosebumps 2: Haunted Halloween"، المقرر طرحه يوم 12 أكتوبر المقبل.



والفيلم من إخراج آري ساندل، ومن تأليف روب ليبر، ومستوحى من الكتاب الأكثر مبيعًا الذى يحمل اسم "Haunted Halloween" للمؤلف الأمريكى R.L. Stine.



والفيلم تدور قصته حول طفلين يدخلان إلى منزل مهجور في الحى الذى يسكنان فيه، ليكتشفا وجود كتاب يدعى "Haunted Halloween"، والذى يؤدى إلى فتح الباب لعودة جميع شخصيات الهالوين للحياة من جديد بعد أن استطاع أشخاص في الماضى إلى إيقافهم.