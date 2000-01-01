القاهرة : الأربعاء 18 يوليه 2018
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الأربعاء 18/يوليه/2018 - 02:33 ص

تعرف على أسعار جميع أنواع "المانجو" اليوم

أرشيفية
أرشيفية
دعاء ابو العزم
dostor.org/2253423

سجل سعر المانجو العويس ما بين 10 و20 جنيهًا للكيلو في سوق العبور، اليوم الأربعاء، بينما سعر المانجو الهندي ما بين 9 و13 جنيهًا للكيلو، والمانجو التيمور ما بين 10 و13 جنيهًا للكيلو، أما المانجو الزبدية فتراوح سعرها ما بين 8 و11 جنيهًا للكيلو، والمانجو البلدي سجلت ما بين 6 و8 جنيهات للكيلو.

وسجل سعر كيلو المانجو الفص ما بين 25 و40 جنيهًا للكيلو، وسعر المانجو الفونس ما بين 9 و15 جنيهًا للكيلو، فيما سجل سعر كيلو المانجو الدبشة ما بين 8 و10 جنيهات، والمانجو الصديقة تراوحت أسعارها ما بين 9 و15 جنيهًا للكيلو، أما المانجو جولك سجلت ما بين 8 و11 جنيهًا للكيلو، بينما سجلت المانجو السنارة ما بين 8 و12 جنيهًا.

فيما سجل المانجو السكري 8 و12 جنيهًا للكيلو، وسجل كيلو المانجو فجر كلان ما بين 8 و12 جنيها، والمانجو تومي سجلت ما بين 8 و12 جنيها للكيلو، ومانجو بيض العجل سجلت ما بين 8 و10 جنيهات للكيلو، وسجل كيلو المانجو كيت مابين 8 و10 جنيهات، أما المانجو كنت سجلت مابين 8 و10 جنيهات.

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