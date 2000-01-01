القاهرة : الأربعاء 18 يوليه 2018
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الأربعاء 18/يوليه/2018 - 02:28 ص

"واشنطن" تُخطط لإجراء تحقيق فى استيراد "اليورانيوم"

واشنطن تُخطط لإجراء
وكالات
dostor.org/2253416

تُخطط السلطات الأمريكية لإجراء تحقيق في استيراد اليورانيوم، الذي يمكن أن يعقبه فرض رسوم على توريده، وجاء ذلك حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ نقلًا عن مصادر.

ووفقًا للبيانات، تغطي الشركات الأمريكية فقط 5 بالمئة من احتياجات السوق المحلية، والباقي مستورد في المقام الأول من روسيا وكازاخستان وكندا، وأشارت وكالة " بلومبرغ " إلى أن المصنعين الأمريكيين يريدون لأنفسهم 25 بالمئة من السوق.

يُذكر أن الشركات الأمريكية المنتجة لليورانيوم "إنيرجي فيولز" و"أور- إنيرجي"، طلبت من وزارة التجارة الأمريكية في يناير، البدء في إجراء تحقيق وفقا للمادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962.

ووفقًا لمصادر الوكالة، ستقرر السلطات الفيدرالية ما إذا كانت واردات اليورانيوم تهدد الأمن القومي، من دون أن تحدد موعد بدء التحقيق.

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