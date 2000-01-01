مقتل فتى عمره 13 عامًا خلال أعمال شغب بفنزويلا

قال عضو الكونجرس الأمريكي عن الحزب الجمهوري، رون ديسانتس، إن عودة هضبة الجولان السورية للأسد "دعوة للجنون".



أفادت القناة السابعة الإسرائيلية، في ساعة متأخرة من مساء أمس، الثلاثاء، بأن عضو الكونجرس، رون ديسانتس، صرح بأنه من الجنون عودة هضبة الجولان السورية المحتلة للرئيس السوري، بشار الأسد.



أوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن تصريح ديسانتس جاء بالتزامن مع انعقاد الندوة التي من المفترض أن يعقدها الكونجرس الأمريكي، خلال ساعات، لبحث مدى أهمية اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بفرض السيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية المحتلة.



يذكر أن المركز الأورشليمي لشؤون المجتمع والدولة قد كتب على موقعه الإلكتروني، مساء أمس، الثلاثاء، أن الكونجرس الأمريكي سيعقد ندوة تحت عنوان "أفق جديد في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية: من نقل السفارة إلى القدس وحتى الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية في هضبة الجولان"، بزعامة عضو الكونجرس، رون ديسانتس.



جاءت الندوة بدعوة من الدكتور دوري جولد، رئيس المركز الأورشليمي لشؤون الدولة والمجتمع بمدينة القدس، وهو مدير عام وزارة الخارجية السابق، حيث تناقش الندوة مدى أهمية الاعتراف الأمريكي بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية بالنسبة للأمن القومي الأمريكي، وهو الأمر الذي ناقشه جولد في ندوة مشابهة في موسكو، في شهر فبرايرالماضي.

