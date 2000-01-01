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الأربعاء 18/يوليه/2018 - 02:18 ص

339 دولارًا.. سعر طن "السكر" اليوم

أرشيفية
أرشيفية
هويدا سعيد
dostor.org/2253401

تراجعت أسعار السكر عالميًا في البورصات السلعية، وسجل طن السكر فى بورصة لندن، اليوم الأربعاء، نحو 339 دولارًا للسكر الأبيض، بعد أن كان سعره 343 دولارًا للطن.

وقال أحمد عامر، خبير البورصات السلعية، إن تراجع سعر السكر عالميًا سيؤثر بالطبع على أسعار السوق المحلية فى مصر، وانخفض سعر طن السكر من 8 آلاف جنيه للطن إلى 7600 جنيه للطن، ومتوقع استمرار الانخفاض.

وأضاف "عامر"، في تصريحات له، أن أسباب تراجع السعر عالميًا يعود لزيادة الإنتاج العالمى من 173.98 مليون طن إلى 191.813 مليون طن، بالإضافة إلى مخاوف من الصادرات الكبيرة لدولة الهند، التى زاد إنتاجها من 22.200 مليون طن إلى 32.445 مليون طن.

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