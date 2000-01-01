أسعار البوتاجازات اليوم.. "يونيفرسال" بـ4.865 جنيه

رصدت "الدستور" أسعار أنواع البوتاجازات بعد الزيادة المستمرة التي يشهدها السوق، اليوم الأربعاء.



وسجلت أسعار كلِّ من:



تكنو جاز بوتاجاز 60*60 سم أمان كامل مروحة ديجيتال ستانلس "N2X66G4VC" بـ9200 جنيه.



بوتاجاز يونيفرسال الغاز 5 شعلة وإشعال ذاتي وشواية وزجاج كريستال للغطاء E4-7 8505 بـ4865 جنيه.



يونيفرسال أيرون كوك بوتاجاز 4 شعلة 55*55 سم قواعد زهر أمان كامل ستانلس ستيل بـ3035 جنيه.



إل جي الـ 5 شعلة 90*60 سم حوامل أنامل إشعال ذاتي أمان كامل بالمروحة ستانلس بـ12450 جنيه.