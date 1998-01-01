القاهرة : الأربعاء 18 يوليه 2018
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الأربعاء 18/يوليه/2018 - 02:12 ص

مدرب بنما يتخلى عن مهامه

مدرب منتخب بنما
مدرب منتخب بنما
وكالات
dostor.org/2253395

أعلن مدرب منتخب بنما الكولومبي هرنان داريو جوميز، أمس الثلاثاء، عن أنه لن يتابع مهامه على رأس المنتخب بعدما قاده إلى نهائيات كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه.

ونشر الاتحاد البنمي لكرة القدم رسالة وجهها إليه المدرب الكولومبي بعنوان "لاشيء سوى الوداع"، وجاء فيها: «إنه الوقت المناسب بالنسبة لي لاتخاذ الخيار الصعب بتحريك قدمي من المكان الذي وضعت قلبي فيه».

وتابع "جوميز"، 62 عامًا، الذي يشتهر بتسمية "بوليلو": «قول كلمة الوداع هو أمر شبه مستحيل لأن (البنميون) سيرافقوني دائمًا».

واختتم قائلا: «روسيا (المونديال) كانت البداية، وقد وفيت بوعدي بإيصال بنما إلى أول مونديال في تاريخها وسيبقى ذلك في قلبي وفي قلب جميع أبناء بنما».

وأشارت تقارير صحافية من بنما إلى أن جوميز سيتولى تدريب منتخب الأكوادور، الذي سبق له أن أشرف عليه بين عامي "1999" و"2004"، ولكنه فشل في التأهل إلى مونديال روسيا 2018.

وكان المدرب الكولومبي تسلم مهمة تدريب منتخب بنما عام 2014 ونجح في قيادة هذا البلد الصغير في قارة أمريكا الوسطى إلى مونديال روسيا، حيث مني بثلاث هزائم أمام بلجيكا (0-3) وإنجلترا (1-6) وتونس (1-2) في المجموعة السابعة.

وسبق لـ"جوميز"، أن شارك في نهائيات كأس العالم مع منتخبي كولومبيا عام 1998 (مونديال فرنسا) والأكوادور عام 2002 (كوريا الجنوبية واليابان).

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