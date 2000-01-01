القاهرة : الأربعاء 18 يوليه 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
09:49 م

#حق_ديالا.. مدام عادل السيوي تتحدث: هددني بتشويه سمعتي
05:52 م

ملامح عثمان عبدالباسط.. ملك الكوميديا
04:26 م

المتهمة بإلقاء رضيعها في الشارع: "خفت أهلي يموتوني"
05:44 م

«عبد العال» لأحد النواب: انت مش قاعد على الترعة
02:09 م

"عبدالعال" يعلن الانتهاء من مناقشة قوانين الصحافة والإعلام
11:40 ص

رئيس البرلمان يحيل 8 مشروعات قوانين للجان المختصة
03:40 م

مشاهدة مباراة بلجيكا وإنجلترا بث مباشر على Bein Sport دون تقطيع
03:39 م

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إنجلترا وبلجيكا
06:30 م

مصطفى مدبولى: الحجز إلكترونيًا فى الـ2048 وحدة سكنية ‏بالعاصمة الإدارية
05:54 م

بوتين يستقبل ماكرون الأحد في الكرملين
12:09 ص

عاجل.. القوات المسلحة تدفع بطائرات الإطفاء للسيطرة على الحريق
11:44 م

وزير الطيران يكشف تفاصيل الانفجار بالقرب من مطار القاهرة
منوعات
الأربعاء 18/يوليه/2018 - 02:01 ص

اللحوم المصنعة مخبريا قريبًا على موائد المطاعم العالمية

اللحوم المصنعة مخبريا
وكالات
dostor.org/2253390

قالت الشركة الهولندية التي قدمت أول لحم بيرجر مصنع مخبريا قبل خمس سنوات إنها تلقت تمويلا لمواصلة خططها في تصنيع وبيع اللحوم المصنعة مخبريا في المطاعم اعتبارا من عام 2021.

وأفادت شركة موسى ميت بأنها جمعت 7.5 مليون يورو (8.8 مليون دولار)، معظمها من مؤسستي إم فينتشرز وبل فود غروب.

إم فينتشرز هي أداة استثمارية لشركة الأدوية الألمانية (ميرك كيه جي أيه أيه). يشار إلى أن بل فود هي شركة أوروبية لتصنيع اللحوم تتخذ من سويسرا مقرا لها.

من بين المستثمرين الأصغر، جلاس وول سينديكيت، التي تدعم شركات عديدة تبحث في مجال منتجات اللحوم البديلة التي تستهدف المستهلكين المهتمين بالأثر البيئي والأخلاقي لتربية وذبح الحيوانات.

وأعربت شركة موسى ميت، التي تلقت في السابق مليون يورو من سيرجي برين مؤسس شركة جوجل، عن أملها في أن تبيع أول منتجاتها عام 2021، والهدف هو تحقيق إنتاج على المستوى الصناعي بعد عامين أو ثلاثة من ذلك.

وحذر خبراء البيئة من أن شهية العالم المتنامية للحوم، خاصة في الاقتصادات الناشئة مثل الصين، ليست مستدامة لأن لحوم البقر ولحم الخنزير والدواجن تتطلب مصادر أكبر بكثير من البروتينات النباتية.

وتنتج الأبقار على وجه الخصوص كميات كبيرة من الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري والتي تسهم في الاحترار العالمي.

مع ظهور عدد من الشركات الناشئة التي تأمل في إنتاج لحوم مصنعة مخبريا على نطاق واسع في السنوات المقبلة، اندلعت معركة حول المصطلحات المستخدمة لوصف هذه المنتجات.

أطلق بعض أنصار هذا التوجه مصطلح "اللحوم النقية" في حين أن المعارضين في القطاع الزراعي التقليدي يرون أن "اللحوم الصناعية" أكثر ملاءمة.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

نقل "مارادونا" إلى المستشفى بعد مباراة الأرجنتين ونيجيريا

منذ أقل من شهر

مواعيد مباريات اليوم فى كأس العالم والقنوات الناقلة لها

منذ أقل من شهر

رئيس تحرير العالم.. "فيسبوك" تطلق مجلة ورقية لـ"الأثرياء" فى 5 دول أوروبية

منذ شهر

الفراش المقدس.. مغنٍّ أمريكى يدعو لـ«عبادة الجنس».. و«نيوزويك»: أصولها فرعونية

منذ شهر

رسام اللاعبين بالفن القبطي: كوبر منقذ.. صلاح ملك.. والننى مقاتل

منذ شهر

الكويت تساند "الفراعنة" بـ"تحيا مصر"

الآن

كيف حوّل رجال الخطيب الأهلي إلى "سبوبة"؟

حملة شعبية تطالب بتعديل مدة الرئاسة في الدستور

القصة الكاملة لـ"رشوة مصلحة الجمارك": الفساد بدأ في "شاليه رأس البر"

بث مباشر.. مباراة الأهلى وتاون شيب بجودة عالية بدون تقطيع يوتيوب

الأكثر قراءة

القصة الكاملة لـ"رشوة مصلحة الجمارك": الفساد بدأ في "شاليه رأس البر"

تعرف على المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني

حملة شعبية تطالب بتعديل مدة الرئاسة في الدستور

"بس يا كداب".. إسلام البحيري يرد على بيان معز مسعود

ألبومات الصور

الأهلى وتاونشيب الشوط الأول

لحظة احتفال أزارو بهدف الأهلي أمام تاونشيب

جامعة المنصورة تنظم ملتقى شباب الباحثين الثامن بكلية العلوم (صور)

رئيس جامعة دمنهور يفتتح ورشة الاحتياجات التدريبية للكنائس

نجم الساعة

التاريخ السري لمصر.. "الدستور" تتجول داخل "المطابع الأميرية".. من هنا تخرج وثائق الحكومة

الأكثر قراءة

القصة الكاملة لـ"رشوة مصلحة الجمارك": الفساد بدأ في "شاليه رأس البر"

تعرف على المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني

حملة شعبية تطالب بتعديل مدة الرئاسة في الدستور

"بس يا كداب".. إسلام البحيري يرد على بيان معز مسعود

كشكول

افتتاح أول مركز للطلبة الموهوبين بشمال سيناء

ينشر "كشكول" شروط التقدم للالتحاق بالكليات العسكرية

أهالي طلاب دار السلام: يطالبون برفع الظلم عن أبنائهم والسماح لهم بدخول امتحانات الدور الثاني

"الخشت"يوافق علي منحة كاملة لأول الثانوية العامة مكرر للدراسة بكلية الطب

بدء أعمال الدورة التدريبية للموجات فوق الصوتية بطب بيطري بنها

الأمصار

بالتفاصيل.. بنود المصالحة وموافقة حماس على الرؤية المصرية

حين يتغنى الأبناء بتاريخ "أم الحب والجمال"

جينيفر بويلان تكتب: ما الوقت المناسب لقراءة الكتب؟

شروط اكتساب الجنسية في أوروبا

سعوديات تلفتن الأنظار بتأسيس فريق مشي نسائي "فيديو وصور"

مرايا الابداع

اعترافات خاصة جدًا

مسخ

منوعات

اللحوم المصنعة مخبريا قريبًا على موائد المطاعم العالمية

"حملة شعبية وزواج مي عز الدين" أبرز أخبار الثلاثاء (فيديوجراف)

90 عامًا و100 حفيد.. قصة الجدة المعمّرة في إنجلترا

الصحة

بدء الدراسة بكليتي الآثار والطفولة المبكرة ومعهد للتمريض بجامعة الزقازيق

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎