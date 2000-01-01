القاهرة : الأربعاء 18 يوليه 2018
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الأربعاء 18/يوليه/2018 - 01:47 ص

"الداخلية" تضبط 321 مخالفة لقانون البيئة و31 قضية مصنفات

الداخلية تضبط 321
مصطفى حربى
dostor.org/2253386

ضبطت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، 321 قضية متنوعة لقانون البيئة: (دخان كثيف، مكبرات صوت، آلات تنبيه، إلقاء مخلفات بالطريق العام، تلوث المجرى المائى لنهر النيل)، خلال حملات مكبرة بمختلف المحافظات.

وضبطت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية 31 قضية: (مصنفات سمعية وبصرية، بث فضائيات، حاسب آلى، مطبوعات).

جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة الأنشطة الإجرامية.

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