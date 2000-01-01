"سكايب": الإعلان عن خاصية طال انتظارها 15 عامًا

أعلن فريق تطوير خدمة سكايب في شركة مايكروسوفت "المالكة للخدمة"، عن إطلاق خاصية مدمجة انتظرها مستخدمو خدمة سكايب منذ ظهورها قبل 15 عامًا تقريبًا، وهي خاصية تسجيل المكالمات التي ستتوافر في سكايب في وقت لاحق من شهر يوليو الجاري، بحسب ما أعلنته "مايكروسوفت".



و"مايكروسوفت" أوضحت أن الخاصية المدمجة الجديدة في سكايب ستتوافر للأجهزة المعتمدة على أنظمة ويندوز وماك وأندرويد و"آي أو إس" ولينكس أيضًا، مؤكدة أن الخدمة ستعتمد كليًا على التخزين السحابي.



وفي بيانها أوضحت الشركة أن جميع أطراف المكالمات سيتم تنبيههم بمجرد بدء التسجيل، مؤكدة أن التسجيل سيتضمن صورة أي طرف في المكالمة، بجانب أي شاشة أخرى ستتم مشاركتها خلال المكالمة.



وانتظر مستخدمو سكايب هذه الخدمة المدمجة الجديدة منذ ظهور الخدمة لأول مرة عام 2003، خصوصًا أنهم اعتمدوا طوال هذه الفترة على تطبيقات خارجية للقيام بتسجيل المكالمات، وفقًا لموقع "ذا فيرج".



وتأتي الخاصية الجديدة ضمن حزمة من التطويرات ستتوافر في سكايب قريبًا.