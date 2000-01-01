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الأربعاء 18/يوليه/2018 - 02:20 ص

ميلشيا الحوثى تستخدم "سلاح الجوع" لاستدراج شباب الحديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عبير سليم
dostor.org/2253380

أفاد موقع "نافذة اليمن" اليوم الأربعاء، بأنه بعد فشل ميلشيا الحوثي في استقطاب شباب مدينة الحديدة لمعركتها الخاسرة، لجأت إلى استخدم سلاح الجوع كحيلة لاستدراج الشباب نحو الموت.

وأوضحت أن الميلشيا الانقلابية المدعومة من إيران، أقدمت اليومين الماضيين على تكليف بعض أنصارها بالمرور لبعض حارات المدينة، بدعوى أنهم تجار ولديهم بعض البضايع يرغبون بإفراغها، ومن ثم تأخذ الشباب لحوش بالقرب من سوق الحلقة ليفاجأوا بعدها بإجبارهم على حفر خنادق وزراعة ألغام في بعض المناطق، وأخذ توقيعات منهم بأنها غير مسئولة في حالة وفاة أحدهم بسبب انفجار لغم.

ونقل الموقع عن الدكتور في جامعة الحديدة منصور القدسي قوله: "إن بعض الشباب تمكنوا من الفرار وهم من أبلغوا بهذا الخبر، وبعضهم لا زال مختطفا مع الميلشيا التي تخضعهم لـ"غسيل دماغ"؛ لتحوله من شاب يعشق الحياة ويبحث عما يسد رمق جوعه وأسرته المكلومة جوعا ووجعا، إلى عدو الحياة ومناصر للموت ومجرم بحق المجتمع.

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