القاهرة : الأربعاء 18 يوليه 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
09:49 م

#حق_ديالا.. مدام عادل السيوي تتحدث: هددني بتشويه سمعتي
05:52 م

ملامح عثمان عبدالباسط.. ملك الكوميديا
04:26 م

المتهمة بإلقاء رضيعها في الشارع: "خفت أهلي يموتوني"
05:44 م

«عبد العال» لأحد النواب: انت مش قاعد على الترعة
02:09 م

"عبدالعال" يعلن الانتهاء من مناقشة قوانين الصحافة والإعلام
11:40 ص

رئيس البرلمان يحيل 8 مشروعات قوانين للجان المختصة
03:40 م

مشاهدة مباراة بلجيكا وإنجلترا بث مباشر على Bein Sport دون تقطيع
03:39 م

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إنجلترا وبلجيكا
06:30 م

مصطفى مدبولى: الحجز إلكترونيًا فى الـ2048 وحدة سكنية ‏بالعاصمة الإدارية
05:54 م

بوتين يستقبل ماكرون الأحد في الكرملين
12:09 ص

عاجل.. القوات المسلحة تدفع بطائرات الإطفاء للسيطرة على الحريق
11:44 م

وزير الطيران يكشف تفاصيل الانفجار بالقرب من مطار القاهرة
الثقافة
الأربعاء 18/يوليه/2018 - 07:18 ص

الليلة.. على الحجار يفتتح مهرجان الأوبرا الصيفى بالإسكندرية

على الحجار
على الحجار
نضال ممدوح
dostor.org/2253349

يفتتح النجم الكبير على الحجار وفرقته الموسيقية، فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفي بحفل في الثامنة مساء اليوم الأربعاء، على مسرح سيد درويش بدار الأوبرا بالإسكندرية.

ويشدو "الحجار" بباقة من أشهر أعماله التي تغنى بها خلال مسيرته الفنية لكبار المؤلفين والملحنين، منها: (المال والبنون، بوابة الحلواني، الزين والزينة، عارفة، بنت وولد، في قلب الليل، اعذريني، الأحلام، دور يا زمن، داري جمالك، وعلى قد ما حبينا) وغيرها.

يُذكر أن الفنان علي الحجار، ولد بمحافظة الجيزة عام 1954، وينتمي إلى عائلة فنية ذات صوت عذب، حيث إن والده الملحن والمغني إبراهيم الحجار، كما أن علي الحجار، يعزف على العديد من الآلات الموسيقية، كالجيتار، والعود، التي أظهرت موهبته، واكتشفه بعدها الموسيقار الكبير بليغ حمدي، وآمن به، وقدم أول أعماله من كلمات الشاعر الكبير عبدالرحيم منصور، وألحان الموسيقار بليغ حمدي، وكانت "على قد ما حبينا" ولقي بعدها إعجابًا جماهيريًا شديدًا، وبدأ بعد تلك الخطوة مشواره الفني.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

أفلام لها مأخوذة عن أعمال أدبية

منذ أقل من شهر

محمد آدم: خسرت كل شىء.. وأكاد أتضور ‏جوعًا من أجل الشعر

منذ أقل من شهر

حدث غدًا.. قصة مسرحية بخط يد الإذاعى أحمد سعيد

منذ أقل من شهرين

الليلة.. مدحت صالح في سهرة رمضانية بدار الأوبرا

منذ أكثر من شهرين

أشرف زكى نائبًا لرئيس أكاديمية الفنون

منذ أكثر من شهرين

الليلة.. حفل الموسيقار عمر خيرت بساقية الصاوى

الآن

بالصور.. نجوم الفن فى حفل زفاف محمود حافظ

نائب فلسطينى: 80% من مصانع غزَّة أُغلقت بسبب الحصار

عمر مروان: "اللي بيقول مصر تبيع جنسيتها مغرض" (فيديو)

بالفيديو.. الأهلي ينعش آمال التأهل بثلاثية في تاونشيب

الأكثر قراءة

حملة شعبية تطالب بتعديل مدة الرئاسة في الدستور

تعرف على المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني

القصة الكاملة لـ"رشوة مصلحة الجمارك": الفساد بدأ في "شاليه رأس البر"

"بس يا كداب".. إسلام البحيري يرد على بيان معز مسعود

ألبومات الصور

الأهلى وتاونشيب الشوط الأول

لحظة احتفال أزارو بهدف الأهلي أمام تاونشيب

جامعة المنصورة تنظم ملتقى شباب الباحثين الثامن بكلية العلوم (صور)

رئيس جامعة دمنهور يفتتح ورشة الاحتياجات التدريبية للكنائس

نجم الساعة

التاريخ السري لمصر.. "الدستور" تتجول داخل "المطابع الأميرية".. من هنا تخرج وثائق الحكومة

الأكثر قراءة

حملة شعبية تطالب بتعديل مدة الرئاسة في الدستور

تعرف على المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني

القصة الكاملة لـ"رشوة مصلحة الجمارك": الفساد بدأ في "شاليه رأس البر"

"بس يا كداب".. إسلام البحيري يرد على بيان معز مسعود

كشكول

افتتاح أول مركز للطلبة الموهوبين بشمال سيناء

ينشر "كشكول" شروط التقدم للالتحاق بالكليات العسكرية

أهالي طلاب دار السلام: يطالبون برفع الظلم عن أبنائهم والسماح لهم بدخول امتحانات الدور الثاني

"الخشت"يوافق علي منحة كاملة لأول الثانوية العامة مكرر للدراسة بكلية الطب

بدء أعمال الدورة التدريبية للموجات فوق الصوتية بطب بيطري بنها

الأمصار

بالتفاصيل.. بنود المصالحة وموافقة حماس على الرؤية المصرية

حين يتغنى الأبناء بتاريخ "أم الحب والجمال"

جينيفر بويلان تكتب: ما الوقت المناسب لقراءة الكتب؟

شروط اكتساب الجنسية في أوروبا

سعوديات تلفتن الأنظار بتأسيس فريق مشي نسائي "فيديو وصور"

مرايا الابداع

اعترافات خاصة جدًا

مسخ

منوعات

اللحوم المصنعة مخبريا قريبًا على موائد المطاعم العالمية

"حملة شعبية وزواج مي عز الدين" أبرز أخبار الثلاثاء (فيديوجراف)

90 عامًا و100 حفيد.. قصة الجدة المعمّرة في إنجلترا

مقالات الرأي
د-أحمد-الخميسى

​ أحمد خالد توفيق بين الدراويش والإخوان والمثقفين

المزيد
الصحة

بدء الدراسة بكليتي الآثار والطفولة المبكرة ومعهد للتمريض بجامعة الزقازيق

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎