حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الأربعاء 18/ 7/ 2018

قدمت خبيرة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء، لجميع الأبراج الفلكية، على النحو التالي:



الحمل:

مهنيًا: يفرض عليك الوضع المهني المتردي نوعًا ما من النقاش الهادئ والحوار وتقديم التنازلات، وتقودك المستجدات إلى تسوية لا بد منها.

عاطفيًا: قرارات غير مبرّرة من الشريك بسبب تصرفاتك المستفزة والمثيرة للجدل أخيرًا.

صحيًا: عليك النهوض باكرًا وممارسة الرياضة قبل القيام بأي نشاط أو عمل.



الثور:

مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن نجاح في محادثات ما أو عن عودة حق إليك، أو حتى عن عقد مثمر جدًا أو عمل تصبو إليه.

عاطفيًا: يسألك الشريك رأيك في العلاقة بينكما، ويحاول استيضاح عدد من النقاط التي تهمكما.

صحيًا: تتوّج جهدك الذي بذلته في تطبيق الإرشادات الصحية برحلة تمضي خلالها أجمل أوقات الترفيه.



الجوزاء:

مهنيًا: تتميز بإشراق كبير وتشعرك بالقوة والنفوذ وتنشط الاتصالات وتنفرج الأوضاع، وتستثمر مواهبك لاستغلال الفرص.

عاطفيًا: تخرج من مواجهة شرسة مع الشريك بانتصار بارز، وذلك طبيعي لأنك صاحب حق.

صحيًا: تندفع للقيام بكل ما يعود بالفائدة على صحتك، وهذا أمر جيد ويسجل في مصلحتك.



السرطان:

مهنيًا: تجد نفسك مجبرًا على التصرف مع بعض الزملاء بأسلوب ليّن وتحاول أن تكون هادئًا إلى أقصى حدّ.

عاطفيًا: الخلاف مع الشريك يجب ألا يدوم طويلًا، فهو الوحيد القادر على مساعدتك في كل الظروف.

صحيًا: لا تدع نصائح الآخرين العشوائية تقنعك بأن ممارستك الرياضة لن تجديك.



الأسد:

مهنيًا: لا تؤجل عمل اليوم للغد، أنجز ما عليك ولا تتورط في قضية لست مطمئنًا إليها.

عاطفيًا: الفترة المقبلة تتطلب منك استجماع أفكارك، للانطلاق نحو مستقبل أكثر إشراقًا على الصعيد العاطفي.

صحيًا: حاول التوفيق بين فترات العمل والفترات الضرورية للراحة والقيام بالتمارين الرياضية.



العذراء:

مهنيًا: توقع هدية أو عرضًا أو دعوة مهمة، وتدخل معتركًا جديدًا وتزداد محبة الزملاء لك.

عاطفيًا: طلبات الشريك لا تزعجك إطلاقًا، فحاول أن تلبيها بكل طيبة خاطر ولن تكون إلا سعيدًا.

صحيًا: تعامل مع محيطك بلطف وهدوء، وانتبه لأعصابك وخفف من العمل المرهق.



الميزان:

مهنيًا: تزداد إشراقًا ويتحدث هذا اليوم عن تحقيق لحلم، ويرافقك الحظ، وتتزود أفكارًا جديدة وقناعات من نوع آخر، وتعرف نجاحًا مهمًا.

عاطفيًا: جاذبيتك تضعك في دائرة الضوء، وهذا يثير حفيظة الشريك ويشعل عنده نار الغيرة.

صحيًا: قد تسعى للتخلص مما يشغل بالك ويبقيك في حالة قلق وأرق دائمين.



العقرب:

مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن التزامات تكون قادرًا على تنفيذها، وهذا الأمر يضعك أمام اختبارات صعبة ومكلفة.

عاطفيًا: إذا كنت بصدد الاتفاق مع شخص من الجنس الآخر، تناقش قضية تخصكما، فكن مترويًا إذا تعرّضت لبعض المضايقات.

صحيًا: رياضة العدو الخفيف يوميًا تعطيك إحساسًا بالمغامرة والإثارة التي ترغب فيها.



القوس:

مهنيًا: يشير هذا اليوم إلى عملية شراء أو إلى استثمار لبعض المدّخرات، وتتحقق الطموحات والأهداف التي رسمتها.

عاطفيًا: إستمع إلى توجيهات الشريك، فهو يدرك أكثر من غيره مصلحتك جيدًا ولن يفرّط فيها مهما كانت الظروف.

صحيًا: من المفيد أخذ قسط من الراحة بعد الجهد الذي بذلته لإنجاح أحد المشاريع، والاهتمام بوضعك الصحي.



الجدي:

مهنيًا: تحول دون التعرض لخسارة محتملة أو لفقدان موقع أو مناقصة أو رهان، خفف من التبجح بنفسك فقد تلام على ذلك.

عاطفيًا: من الأفضل أن تعالج المسائل العالقة مع الشريك، المماطلة قد توصلكما إلى نتائج غير مضمونة.

صحيًا: تقدم على شيء مختلف أو تدور الأحداث بسرعة نحو مناخ أكثر إيجابية ووعدًا.



الدلو:

مهنيًا: يعدك هذا اليوم بفرصة تتاح لك لإطلاق مشروع أو للبدء بعمل جديد، وتتخلص من مشكلة عالقة.

عاطفيًا: يبتسم الحب وتشرق الشمس في قلبك، تشعر برغبة قوية لبناء مستقبل حافل، لكن ثمة عقبات تعيق تنفيذ خططتك، إلا أنها لن تدوم طويلًا.

صحيًا: قد تتخّذ قرارات تتعلق بنظامك الغذائي أو بصحتك، وهذا أمر مهم.



الحوت:

مهنيًا: يبشرك أحد العاملين معك بخبر جديد يسعدك جدًا، ويمنحك راحة فكرية وذهنية صافية.

عاطفيًا: تتلقى بعض الملاحظات من الشريك، وهذا قد يخلق عندك نوعًا من القلق، لكن يفترض أن تتقبل الأمر برحابة صدر.

صحيًا: تكون بحاجة إلى الراحة وخصوصًا بعد الجهود التي بذلتها أخيرًا، وذلك يعود عليك بفائدة كبيرة على كامل الصعد.