القاهرة : الأربعاء 18 يوليه 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
09:49 م

#حق_ديالا.. مدام عادل السيوي تتحدث: هددني بتشويه سمعتي
05:52 م

ملامح عثمان عبدالباسط.. ملك الكوميديا
04:26 م

المتهمة بإلقاء رضيعها في الشارع: "خفت أهلي يموتوني"
05:44 م

«عبد العال» لأحد النواب: انت مش قاعد على الترعة
02:09 م

"عبدالعال" يعلن الانتهاء من مناقشة قوانين الصحافة والإعلام
11:40 ص

رئيس البرلمان يحيل 8 مشروعات قوانين للجان المختصة
03:40 م

مشاهدة مباراة بلجيكا وإنجلترا بث مباشر على Bein Sport دون تقطيع
03:39 م

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إنجلترا وبلجيكا
06:30 م

مصطفى مدبولى: الحجز إلكترونيًا فى الـ2048 وحدة سكنية ‏بالعاصمة الإدارية
05:54 م

بوتين يستقبل ماكرون الأحد في الكرملين
12:09 ص

عاجل.. القوات المسلحة تدفع بطائرات الإطفاء للسيطرة على الحريق
11:44 م

وزير الطيران يكشف تفاصيل الانفجار بالقرب من مطار القاهرة
لايف ستايل
الأربعاء 18/يوليه/2018 - 12:47 ص

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الأربعاء 18/ 7/ 2018

حظك اليوم.. جميع
سارة ساويرس
dostor.org/2253338

قدمت خبيرة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء، لجميع الأبراج الفلكية، على النحو التالي:

الحمل:
مهنيًا: يفرض عليك الوضع المهني المتردي نوعًا ما من النقاش الهادئ والحوار وتقديم التنازلات، وتقودك المستجدات إلى تسوية لا بد منها.
عاطفيًا: قرارات غير مبرّرة من الشريك بسبب تصرفاتك المستفزة والمثيرة للجدل أخيرًا.
صحيًا: عليك النهوض باكرًا وممارسة الرياضة قبل القيام بأي نشاط أو عمل.

الثور:
مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن نجاح في محادثات ما أو عن عودة حق إليك، أو حتى عن عقد مثمر جدًا أو عمل تصبو إليه.
عاطفيًا: يسألك الشريك رأيك في العلاقة بينكما، ويحاول استيضاح عدد من النقاط التي تهمكما.
صحيًا: تتوّج جهدك الذي بذلته في تطبيق الإرشادات الصحية برحلة تمضي خلالها أجمل أوقات الترفيه.

الجوزاء:
مهنيًا: تتميز بإشراق كبير وتشعرك بالقوة والنفوذ وتنشط الاتصالات وتنفرج الأوضاع، وتستثمر مواهبك لاستغلال الفرص.
عاطفيًا: تخرج من مواجهة شرسة مع الشريك بانتصار بارز، وذلك طبيعي لأنك صاحب حق.
صحيًا: تندفع للقيام بكل ما يعود بالفائدة على صحتك، وهذا أمر جيد ويسجل في مصلحتك.

السرطان:
مهنيًا: تجد نفسك مجبرًا على التصرف مع بعض الزملاء بأسلوب ليّن وتحاول أن تكون هادئًا إلى أقصى حدّ.
عاطفيًا: الخلاف مع الشريك يجب ألا يدوم طويلًا، فهو الوحيد القادر على مساعدتك في كل الظروف.
صحيًا: لا تدع نصائح الآخرين العشوائية تقنعك بأن ممارستك الرياضة لن تجديك.

الأسد:
مهنيًا: لا تؤجل عمل اليوم للغد، أنجز ما عليك ولا تتورط في قضية لست مطمئنًا إليها.
عاطفيًا: الفترة المقبلة تتطلب منك استجماع أفكارك، للانطلاق نحو مستقبل أكثر إشراقًا على الصعيد العاطفي.
صحيًا: حاول التوفيق بين فترات العمل والفترات الضرورية للراحة والقيام بالتمارين الرياضية.

العذراء:
مهنيًا: توقع هدية أو عرضًا أو دعوة مهمة، وتدخل معتركًا جديدًا وتزداد محبة الزملاء لك.
عاطفيًا: طلبات الشريك لا تزعجك إطلاقًا، فحاول أن تلبيها بكل طيبة خاطر ولن تكون إلا سعيدًا.
صحيًا: تعامل مع محيطك بلطف وهدوء، وانتبه لأعصابك وخفف من العمل المرهق.

الميزان:
مهنيًا: تزداد إشراقًا ويتحدث هذا اليوم عن تحقيق لحلم، ويرافقك الحظ، وتتزود أفكارًا جديدة وقناعات من نوع آخر، وتعرف نجاحًا مهمًا.
عاطفيًا: جاذبيتك تضعك في دائرة الضوء، وهذا يثير حفيظة الشريك ويشعل عنده نار الغيرة.
صحيًا: قد تسعى للتخلص مما يشغل بالك ويبقيك في حالة قلق وأرق دائمين.

العقرب:
مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن التزامات تكون قادرًا على تنفيذها، وهذا الأمر يضعك أمام اختبارات صعبة ومكلفة.
عاطفيًا: إذا كنت بصدد الاتفاق مع شخص من الجنس الآخر، تناقش قضية تخصكما، فكن مترويًا إذا تعرّضت لبعض المضايقات.
صحيًا: رياضة العدو الخفيف يوميًا تعطيك إحساسًا بالمغامرة والإثارة التي ترغب فيها.

القوس:
مهنيًا: يشير هذا اليوم إلى عملية شراء أو إلى استثمار لبعض المدّخرات، وتتحقق الطموحات والأهداف التي رسمتها.
عاطفيًا: إستمع إلى توجيهات الشريك، فهو يدرك أكثر من غيره مصلحتك جيدًا ولن يفرّط فيها مهما كانت الظروف.
صحيًا: من المفيد أخذ قسط من الراحة بعد الجهد الذي بذلته لإنجاح أحد المشاريع، والاهتمام بوضعك الصحي.

الجدي:
مهنيًا: تحول دون التعرض لخسارة محتملة أو لفقدان موقع أو مناقصة أو رهان، خفف من التبجح بنفسك فقد تلام على ذلك.
عاطفيًا: من الأفضل أن تعالج المسائل العالقة مع الشريك، المماطلة قد توصلكما إلى نتائج غير مضمونة.
صحيًا: تقدم على شيء مختلف أو تدور الأحداث بسرعة نحو مناخ أكثر إيجابية ووعدًا.

الدلو:
مهنيًا: يعدك هذا اليوم بفرصة تتاح لك لإطلاق مشروع أو للبدء بعمل جديد، وتتخلص من مشكلة عالقة.
عاطفيًا: يبتسم الحب وتشرق الشمس في قلبك، تشعر برغبة قوية لبناء مستقبل حافل، لكن ثمة عقبات تعيق تنفيذ خططتك، إلا أنها لن تدوم طويلًا.
صحيًا: قد تتخّذ قرارات تتعلق بنظامك الغذائي أو بصحتك، وهذا أمر مهم.

الحوت:
مهنيًا: يبشرك أحد العاملين معك بخبر جديد يسعدك جدًا، ويمنحك راحة فكرية وذهنية صافية.
عاطفيًا: تتلقى بعض الملاحظات من الشريك، وهذا قد يخلق عندك نوعًا من القلق، لكن يفترض أن تتقبل الأمر برحابة صدر.
صحيًا: تكون بحاجة إلى الراحة وخصوصًا بعد الجهود التي بذلتها أخيرًا، وذلك يعود عليك بفائدة كبيرة على كامل الصعد.

اقرأ أيضًا
منذ أكثر من شهرين

للجنسين.. أطعمة تزيد من الرغبة الجنسية

منذ 3 شهر

العمل الإضافي يزيد خطر الإصابة بالأمراض القلبية.. دراسة

منذ 3 شهر

الإجازة الزوجية.. سر استمرار «الحياة الطبيعية»

منذ 4 شهر

«مصر في عربية مترو».. فضفضة البشر بين المحطات

منذ 4 شهر

أشهر طباخ سمك في مصر: بحب كنتاكي.. والسمك بالنسبالي للفرجة

منذ 4 شهر

حُكام «ذا فويس» بنفس الزي في جميع حلقات الموسم الرابع

الآن

حملة شعبية تطالب بتعديل مدة الرئاسة في الدستور

القصة الكاملة لـ"رشوة مصلحة الجمارك": الفساد بدأ في "شاليه رأس البر"

بث مباشر.. مباراة الأهلى وتاون شيب بجودة عالية بدون تقطيع يوتيوب

"التموين" تستجيب لـ"90 دقيقة" وتقرر حل مشكلة والد شهيد رفح (فيديو)

الأكثر قراءة

القصة الكاملة لـ"رشوة مصلحة الجمارك": الفساد بدأ في "شاليه رأس البر"

تعرف على المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني

حملة شعبية تطالب بتعديل مدة الرئاسة في الدستور

"بس يا كداب".. إسلام البحيري يرد على بيان معز مسعود

ألبومات الصور

الأهلى وتاونشيب الشوط الأول

لحظة احتفال أزارو بهدف الأهلي أمام تاونشيب

جامعة المنصورة تنظم ملتقى شباب الباحثين الثامن بكلية العلوم (صور)

رئيس جامعة دمنهور يفتتح ورشة الاحتياجات التدريبية للكنائس

نجم الساعة

التاريخ السري لمصر.. "الدستور" تتجول داخل "المطابع الأميرية".. من هنا تخرج وثائق الحكومة

الأكثر قراءة

القصة الكاملة لـ"رشوة مصلحة الجمارك": الفساد بدأ في "شاليه رأس البر"

تعرف على المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني

حملة شعبية تطالب بتعديل مدة الرئاسة في الدستور

"بس يا كداب".. إسلام البحيري يرد على بيان معز مسعود

كشكول

افتتاح أول مركز للطلبة الموهوبين بشمال سيناء

ينشر "كشكول" شروط التقدم للالتحاق بالكليات العسكرية

أهالي طلاب دار السلام: يطالبون برفع الظلم عن أبنائهم والسماح لهم بدخول امتحانات الدور الثاني

"الخشت"يوافق علي منحة كاملة لأول الثانوية العامة مكرر للدراسة بكلية الطب

بدء أعمال الدورة التدريبية للموجات فوق الصوتية بطب بيطري بنها

الأمصار

بالتفاصيل.. بنود المصالحة وموافقة حماس على الرؤية المصرية

حين يتغنى الأبناء بتاريخ "أم الحب والجمال"

جينيفر بويلان تكتب: ما الوقت المناسب لقراءة الكتب؟

شروط اكتساب الجنسية في أوروبا

سعوديات تلفتن الأنظار بتأسيس فريق مشي نسائي "فيديو وصور"

مرايا الابداع

اعترافات خاصة جدًا

مسخ

منوعات

اللحوم المصنعة مخبريا قريبًا على موائد المطاعم العالمية

"حملة شعبية وزواج مي عز الدين" أبرز أخبار الثلاثاء (فيديوجراف)

90 عامًا و100 حفيد.. قصة الجدة المعمّرة في إنجلترا

مقالات الرأي
د.ابراهيم مجدي

​ رضا عبدالعال الصريح

د.ابراهيم مجدي

​ عن المعاني النفسية لليلة النصف من شعبان

المزيد
الصحة

بدء الدراسة بكليتي الآثار والطفولة المبكرة ومعهد للتمريض بجامعة الزقازيق

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎